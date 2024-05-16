الفناطسة: الشمول بالضمان أحد أهم الحقوق العمالية وتتطلب تكثيف الجهود

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وحسب بيان صحافي صادر عن الاتحاد، جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوفد، أمس الأربعاء، لمقر المؤسسة، وتأتي ضمن خطة عمل الاتحاد بهدف التواصل مع مختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة بقطاع العمل والعمال، والانفتاح على الشركاء وشتى الفعاليات الوطنية.وأكد الفناطسة، أهمية جهود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وشمول العديد من القطاعات العمالية سيما من يعملون في الاقتصاد غير المنظم، كي يستفيدوا من التأمينات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة للمؤمن عليهم. مضيفا أن الشمول بالضمان أحد أهم الحقوق العمالية التي تنسجم مع مطالب الاتحاد، وتتطلب مزيدا من العمل وتكثيف الجهود سيما في ظل تهرب أصحاب عمل في قطاعات وانشطة اقتصادية من شمول العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي.بدورهم، أكد ممثلو الاتحاد في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، أهمية التعاون والتنسيق مع النقابات العمالية وضرورة العمل المشترك بهدف شمول العمال الذين تمثلهم وفق قرار التصنيف المهني؛ حتى يتمتعوا بالحماية الاجتماعية اللازمة، مثمّنين في الوقت ذاته، جهود المؤسسة والبرامج التي تطلقها بهدف شمول قطاعات عمالية جديدة تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وحماية حقوق العمال بالتأمنيات والمنافع التي تقدمها المؤسسة.