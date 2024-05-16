الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفناطسة: الشمول بالضمان أحد أهم الحقوق العمالية وتتطلب تكثيف الجهود

وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يلتقي مدير مؤسسة الضمان محمد الطراونة
وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يلتقي مدير مؤسسة الضمان محمد الطراونة
بحث وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، يضم ممثلي الاتحاد في مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، برئاسة رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، مع مدير عام المؤسسة محمد الطراونة، آليات التعاون والتنسيق وسبل تعزيز العلاقات بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وحماية حقهم بالشمول بالضمان الاجتماعي، وفق التشريعات الناظمة. اضافة اعلان

وحسب بيان صحافي صادر عن الاتحاد، جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوفد، أمس الأربعاء، لمقر المؤسسة، وتأتي ضمن خطة عمل الاتحاد بهدف التواصل مع مختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة بقطاع العمل والعمال، والانفتاح على الشركاء وشتى الفعاليات الوطنية. 

وأكد الفناطسة، أهمية جهود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وشمول العديد من القطاعات العمالية سيما من يعملون في الاقتصاد غير المنظم، كي يستفيدوا من التأمينات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة للمؤمن عليهم. مضيفا أن الشمول بالضمان أحد أهم الحقوق العمالية التي تنسجم مع مطالب الاتحاد، وتتطلب مزيدا من العمل وتكثيف الجهود سيما في ظل تهرب أصحاب عمل في قطاعات وانشطة اقتصادية من شمول العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي. 

بدورهم، أكد ممثلو الاتحاد في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، أهمية التعاون والتنسيق مع النقابات العمالية وضرورة العمل المشترك بهدف شمول العمال الذين تمثلهم وفق قرار التصنيف المهني؛ حتى يتمتعوا بالحماية الاجتماعية اللازمة، مثمّنين في الوقت ذاته، جهود المؤسسة والبرامج التي تطلقها بهدف شمول قطاعات عمالية جديدة تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وحماية حقوق العمال بالتأمنيات والمنافع التي تقدمها المؤسسة.
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