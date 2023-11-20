الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفوسفات تتبرع بجهاز غسيل كلى لمستشفى الشيخ زايد الحكومي بالعقبة

الفوسفات تتبرع بجهاز غسيل كلى لمستشفى الشيخ زايد الحكومي بالعقبة
الفوسفات تتبرع بجهاز غسيل كلى لمستشفى الشيخ زايد الحكومي بالعقبة

العقبة- تبرعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية بجهاز لغسيل الكلى لمستشفى الشيخ محمد بن زايد الحكومي في محافظة العقبة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات خلال تسليمه وثائق التبرع بالجهاز لمدير المستشفى الدكتور محمد كريشان، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، ومساعد مدير المستشفى الدكتورة رنا خليل، إن هذه المساهمة من الشركة تأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه المؤسسات الوطنية في مختلف مناطق المملكة، والمساعدة في تحسين وتجويد الخدمات التي تقدمها للمواطنين.اضافة اعلان

وأكد الذنيبات أهمية القطاع الصحي؛ لما يقوم به من دور حيوي في العناية بصحة المواطنين ورعايتهم وسلامتهم، مشيرا إلى حرص الشركة على دعم هذا القطاع والقطاعات الحيوية الأخرى في مناطق عملها، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية للمواطنين.

وأضاف أن القطاع الصحي في محافظة العقبة يقدم خدماته لجميع أبناء المحافظة والمناطق المجاورة، ما يستدعي المساهمة في دعم هذا القطاع، بما يلبي احتياجات المواطنين والتخفيف عليهم واختصار الكثير من الوقت والجهد.

بدوره، أشاد مدير المستشفى بمبادرة شركة مناجم الفوسفات الأردنية بدعم القطاع الصحي في العقبة؛ ومنها مستشفى الشيخ زايد الحكومي، مؤكدا أن هذا التبرع سيسهم في مساعدة المستشفى لاستيعاب المزيد من المرضى والمراجعين لغايات غسيل الكلى.

من جهته، أعرب كريشان عن تقديره للدور التنموي الذي تقوم به شركة مناجم الفوسفات الأردنية إلى جانب جهودها في رفد الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به المستشفى لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وحرصه على تطويرها.

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