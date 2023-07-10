الإثنين 10 تموز 2023
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القبض على 18 تاجراً ومروجاً ومهرباً للمخدرات

مخدرات
جانب من مضبوطات المخدرات من المصدر
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وفي إطار متابعتهم المستمرة للنشاطات المرتبطة بالمخدرات كافة تعاملوا خلال الايام القليلة الماضية مع تسع قضايا نوعية في محافظات المفرق والعاصمة ومادبا ومعان والرمثا وحدود جابر وأُلقي القبض خلالها على 18 تاجراً ومروجاً ومهرباً للمخدرات . اضافة اعلان

وأبرز تلك القضايا كانت ضمن اختصاص محافظة المفرق فبعد متابعة ومراقبة حثيثة لأسابيع لمطلوب خطر يصنّف بالموزّع الرئيس للمخدرات لمحافظات الشمال فقد تمكنت قوة أمنية من تحديد مكان اختبائه في احدى الشقق في محافظة اربد وتمت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط برفقته شخص من جنسية عربية  وبالتزامن مع ذلك تحركت عدة فرق بمداهمة لمواقع وجود ثلاثة مساعدين له ممن يقومون باستلام المخدرات منه وتوزيعها على المروجين في محافظات الشمال وضبط بحوزتهم جميعا 2000 حبة مخدرة و 3 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة .

وفي قضية نوعية أخرى جرى جمع المعلومات حول مجموعة من الاشخاص في محافظة المفرق ونيتهم نقل كمية من المخدرات وتسليمها لأشخاص آخرين في محافظة العاصمة ، وفي الموعد المحدد جرت متابعة المشتبه بهم وفور وصولهم للعاصمة ولقائهم بالمستلمين جرت مداهمتهم وضبط أربعة اشخاص ناقلين ومستلمين للمخدرات وضبط بحوزتهم 14 كف حشيش و 5000 حبة مخدرة .

وفي قضية اخرى في محافظة المفرق فقد جرت مداهمة تاجر مخدرات من جنسية عربية بعد التأكد من قيامة بتخزين المخدرات والاتجار بها والقي القبض عليه وضبط بحوزته 6000 حبة مخدرة أُخفيت في مكان سري داخل منزله .

وفي محافظة العاصمة قام فريق تحقيقي بمتابعة معلومات وردت حول قيام شخصين بتجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة لتهريبها لدولة مجاورة، إذ تمكن الفريق من خلال التحقيقات من تحديد طريقة التهريب بإخفاء المخدرات داخل بضاعة ( مظلات السيارات ) وجرت مداهمتهما والقاء القبض عليهما وضبط مظلات السيارات التي عثر داخلها على 35 ألف حبة مخدرة .

فيما دوهم في محافظة معان مروج للمخدرات وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته 8 كفوف حشيش وكميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع ، كما وأُلقي القبض في محافظة مادبا على شخصين استخدما مزرعة تعود لهما لزراعة أشتال الماريجوانا وعثر داخل المزرعة على 140 شتلة ماريجوانا وسلاح ناري .

وفي لواء الرمثا أُلقي القبض على تاجر يُعد من الموزّعين الرئيسين للمخدرات في اللواء وضُبط بحوزته 25 كف حشيش و 1000 حبة مخدرة .

 كما وقام فريق تحقيق من الإدارة بمتابعة معلومات حول قيام مجهولين بإخفاء كميات كبيرة من المخدرات في منطقة صحراوية خالية من السكان في منطقة الرويشد وتحرك الفريق للمكان وبتمشيطه عثر على 77 كف حشيش والتحقيق جارٍ لتحديد المتورطين .


وفي معبر حدود جابر اشتبه العاملون هناك بالتنسيق مع الجمارك والاجهزة الامنية بإحدى الشاحنات القادمة للمعبر وجرى ضبط سائقها وبتفتيشها عثر داخلها على 4 كغم من مادة الكريستال المخدرة وبمتابعة التحقيق جرى تحديد هوية مستلم المخدرات داخل المملكة ودوهم وأُلقي القبض عليه.
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