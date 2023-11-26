الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القبض على 19 تاجرا ومروجا ومطلوبا بقضايا مخدرات في عدة مناطق

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مضبوطات

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم وحملاتهم المكثفة لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، إذ تعاملوا خلال الأيام الماضية مع 12 قضية نوعية وحملات أمنية أُلقي القبض خلالها على 19 تاجراً ومروجاً ومطلوبا للمخدرات.

وبحسب الناطق الإعلامي، فإن أبرز تلك القضايا كانت ضمن لواء الرمثا، إذ تم التعامل مع قضيتين نوعيتين في القضية الأولى ضبطت خمسة كيلو غرامات ونصف الكيلو غرام بحوزة تاجر للمخدرات بعد جمع المعلومات عنه وضبطه والتحقيق معه وعرضه بيع الكيلو غرام الواحد بـ25 ألف دينار، فيما ألقي القبض في القضية الثانية على تاجر آخر للمخدرات وبحوزته 35 كف حشيش و6000 حبة مخدرة.

وفي محافظة المفرق وعلى إثر جمع المعلومات حول عدد من الأشخاص المطلوبين في مناطق المحافظة، نفذت حملة أمنية مشتركة دوهمت خلالها أماكن الأشخاص المطلوبين من المروجين، إذ أفضت الحملة لإلقاء القبض على أربعة أشخاص من المطلوبين والمروجين وضبط بحوزتهم ما مجموعه 18 كف حشيش و1000 حبة مخدرة وثلاثة أسلحة نارية.

وفي العاصمة تم التعامل مع 4 قضايا نوعية :

- في القضية الأولى جرى بعد جمع المعلومات حول أحد تجار المخدرات، مداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 1 كغم من مادة الكريستال وكفان حشيش.

- فيما ألقي القبض في القضية الثانية على تاجر آخر للمخدرات وضبط بحوزته 20 كف حشيش.

- وفي وسط عمان ألقي القبض على مروجين اثنين في القضية الثالثة بعد مراقبتهما وضبط بحوزتهما 7 كفوف حشيش و2000 حبة مخدرة و129 غم من الكرستال المخدرة.

- كما جرت مداهمة منزل تاجر للمخدرات وألقي القبض عليه وضُبط بحوزته 9 كفوف حشيش و3000 حبة مخدرة وسلاحان ناريان .

وفي البادية الشمالية، جرى التعامل مع قضيتين جرت في الأولى مداهمة منزل تاجر للمخدرات استخدم منزله لتخزين المواد المخدرة المهربة وبعد إلقاء القبض عليه ضبط داخل مخبأ سري في المنزل 49 كف حشيش و35 ألف حبة مخدرة، فيما ألقي القبض في القضية الثانية على تاجر للمخدرات من جنسية عربية وبحوزته 35 ألف حبة مخدرة .

وفي البادية الوسطى وبعد مراقبة وجمع المعلومات حول تاجر للمخدرات ومن المصنفين بالخطرين جدا، تم التأكد من قيامه برفقة شخصين آخرين بنقل كمية من المواد المخدرة بواسطة إحدى المركبات، إذ تمت ملاحقته وإلقاء القبض عليه ومن معه بعد محاولة الفرار وضبط داخل المركبة 10 كفوف حشيش .

وفي محافظة الزرقاء، تم التعامل مع قضيتين؛ الأولى في لواء الرصيفة، حيث ألقي القبض خلالها على تاجر للمخدرات وبحوزته 3 كفوف حشيش و2500 حبة مخدرة، فيما دوهم في القضية الثانية مروجان اثنان من تجار المخدرات وضبط بحوزتهما 10 آلاف حبة مخدرة و12 كف حشيش .

وجرت إحالة القضايا كافة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

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