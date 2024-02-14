القبض على 19 شخصا متورطا بالمخدرات أحدهم مصنف بالخطر جدا

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 9 قضايا نوعية في مختلف مناطق المملكة، أُلقي القبض خلالها على 19 شخصا من تجار المخدرات ومروجيها ومهربيها.



وأكّد الناطق الإعلامي أن أبرز تلك القضايا كانت في محافظة العاصمة، إذ جرى بعد جهد استخباري وجمع للمعلومات حول خلية لتهريب المخدرات تحديد هوياتهم وإعدادهم لكمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدا لتهريبها لإحدى دول الجوار عن طريق إخفائها داخل برواز (صورة) بطريقة مخفية، وإرسالها كطرد بريدي، إذ تم تحديد مكان وجود الطرد وضبطه وعثر بداخله على 25 ألف حبة مخدرة، وبالتزامن مع ذلك تحركت فرق القبض والمداهمة وتمكنت من إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة المتورطين .



كما جرى في محافظة العاصمة التعامل مع ثلاث قضايا أخرى ألقي القبض في القضية الأولى على شخص مصنف بالخطر جدا والمسلح وبحقه 15 طلبا أمنيًا لإدارة مكافحة المخدرات، إضافة إلى 28 طلبا بقضايا أخرى ومتوارٍ عن الأنظار منذ سنوات بعد أن تم تحديد مكان وجوده ومداهمته، وفي القضية الثانية جرت متابعة شخصين من مروجي المخدرات في مناطق جنوب العاصمة، وبعد التأكد من حيازتهما للمواد المخدرة جرت مداهمة مركبة يستقلانها وأُلقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما 36 كف حشيش و36 علبة صغيرة تحوي مادة زيت الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة، وفي القضية الأخيرة في العاصمة ضبط نصف كغم من مادة الكريستال القاتلة بحوزة مروجين اثنين بعد إلقاء القبض عليهما.



وفي محافظة المفرق وبعد جمع المعلومات حول أربعة تجار للمخدرات ومراقبة نشاطهم الجرمي وتحديد مكان إخفائهم للمواد المخدرة ألقي القبض عليهم جميعا بعد مداهمتهم وضبط بحوزتهم 10 آلاف حبة مخدرة، فيما أُلقي القبض في إحدى مناطق البادية الشمالية على تاجر للمخدرات وضبط بحوزته أربعة أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة.



وفي محافظة معان، دوهم أحد تجار المخدرات وضبط بحوزته 4 آلاف حبة مخدرة وكف ونصف حشيش، كما أُلقي القبض في محافظة إربد على ثلاثة مروجين للمخدرات بعد التأكد من قيامهم بترويج المواد المخدرة في المحافظة وضبط بحوزتهم 7 كفوف حشيش، وفي آخر القضايا في محافظة الكرك أُلقي القبض على شخصين من معتادي ترويج المخدرات وضبط بحوزتهما 2000 حبة مخدرة و6 كفوف حشيش، وجرت إحالة القضايا كافّة إلى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

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