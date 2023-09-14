القبض على 22 تاجرا ومروجا للمخدرات

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم المكثفة لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، إذ تمكنوا منذ بداية هذا الأسبوع من التعامل مع 11 قضية نوعية في قضايا الاتجار والترويج والتهريب في مختلف محافظات ومناطق المملكة ألقوا القبض خلالها على 22 شخصاً ممن يشكلون خطراً على المجتمع.



وأضاف الناطق الإعلامي أنه في أبرز تلك القضايا وفي لواء الرمثا وبعد جمع المعلومات حول أحد الأشخاص المرتبطين بعصابات دولية للاتجار وتهريب المخدرات والتأكد من استلامه كميات كبيرة من المواد المخدرة عن طريق تلك العصابات، جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه، وبتفتيش مكانه عثر على 350 كفاً من مادة الحشيش المخدرة.



وتابع: في قضية أخرى في لواء الرمثا أُلقي القبض على شخصين من تجار المخدرات بعد مداهمتهما وضبط بحوزتهما 110 آلاف حبة مخدرة كانا يخططان لتهريبها لإحدى دول الجوار، فيما ألقي القبض في البادية الشمالية على مروجَين اثنين بحوزتهما 6000 حبة مخدرة.



وأردف: في محافظة إربد دوهم مطلوب مصنف بالخطر والمطلوب الأول في مناطق غرب إربد وبحقه 22 طلبا أمنياً وألقي القبض عليه وضبط بحوزته كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري.



واستكمل الناطق الإعلامي: في العاصمة تم التعامل مع 4 قضايا ألقي القبض في الأولى منها على اثنين من تجار المخدرات أثناء نقلهما لكمية من المواد المخدرة من أجل بيعها في محافظة المفرق وضبط معهما 7 كفوف حشيش و14 ألف حبة مخدرة و150 غم كريستال، كما دوهم في القضية الثانية مروجان اثنان للمخدرات وألقي القبض عليهما وبحوزتهما 35 كف حشيش و5 آلاف حبة مخدرة، وفي القضية الثالثة ألقي القبض على مروج بحوزته 14 كف حشيش و1000 حبة مخدرة، وفي آخر القضايا في العاصمة ضُبطت 7 كفوف حشيش و1000 حبة مخدرة بحوزة مروج.



وأشار إلى أنه في محافظة المفرق والبادية الشمالية نفذت حملة أمنية على المطلوبين والمشبوهين ومروجي المخدرات ألقي القبض خلالها على تسعة منهم وضُبط بحوزتهم ما مجموعه 17 كف حشيش و3000 حبة مخدرة وسلاحان ناريان.



ولفت إلى أنه في معبر العمري الحدودي جرى إيقاف إحدى مركبات الشحن القادمة من دولة مجاورة والتي وردت معلومات حول تخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخلها لتهريبها لدولة مجاورة أخرى، وبتفتيشها عثر داخلها على 150 ألف حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرية في جسم المركبة وبوشر التحقيق مع سائق المركبة.



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وأضاف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه في إحدى مناطق البادية الشمالية وردت معلومات حول قيام مجهولين بإخفاء كميات من المواد المخدرة، إذ تم التوجه للمكان وبتمشيط المنطقة عثر على 184 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و14 ألف حبة مخدرة، والتحقيق جارٍ لتحديد هوية المتورطين بالقضية.









