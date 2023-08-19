السبت 19 آب 2023
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"القبول الموحد" يعلن موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية

طلبة يتخرجون من الجامعة - (تعبيرية)
"القبول الموحد" يعلن موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية
أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 21-8-2023 وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الاثنين الموافق 28-8-2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة   (www.admhec.gov.jo) قسم مرحلة البكالوريوس، حيث يقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65%  فأكثر فقط) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الانترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على  آلية تقديم طلب القبول الموحد ، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم  طلب الالتحاق الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد ).اضافة اعلان
ولمزيد من التفاصيل والنصائح والإرشادات المتعلقة بتقديم الطلبات الرجاء  الدخول إلى الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط الآتي: (www.admhec.gov.jo) قسم مرحلة البكالوريوس.
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