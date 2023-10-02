الإثنين 02 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

القضاء ينظر في أول قضية أخبار كاذبة بتسجيل صوتي عن زلزال مدمر

مطرقة قاضي
تعبيرية
بدأت محكمة صلح جزاء عمان، النظر في ارتكاب جريمة إلكترونية يسري عليها قانون الجرائم الإلكترونية بتعديلاته الجديدة رقم 17 لسنة 2023 ساري المفعول اعتبارا من بداية شهر أيلول الماضي، حيث قام المشتكى عليهما في القضية بنشر أخبار كاذبة عبر تسجيل صوتي حول زلزال مدمر.اضافة اعلان
وفي تفاصيل القضية، باشرت النيابة العامة التحقيق مع المشتكى عليهما في قضية جنحوية محالة إليها من وحدة الجرائم الالكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، تتعلق بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية وفقا لأحكام المادة (15/أ) من القانون المذكور.
وتمحورت هذه الأفعال حول نشر تسجيل صوتي باستخدام أحد التطبيقات يتعلق بحدوث زلزال مدمر واسع النطاق، وبعد اختتام التحقيقات وإجراء المقتضيات القانونية، تم إحالة القضية للسير فيها أمام محكمة صلح جزاء عمان ولا زالت القضية قيد النظر.
وسجلت قضية تحقيقية أخرى أمام النيابة العامة متعلقة بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي، حيث تلخصت وقائع هذه الشكوى بقيام المشتكى عليه ببث تسجيل على منصات التواصل الاجتماعي وعلى بعض التطبيقات تتعلق بنشر أخبار كاذبة ضد الحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة أخيرا، وما زالت القضية قيد التحقيق أمام المدعي العام المختص.
وعمل المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد على تخصيص مجموعة من القضاة والمدعين العامين في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، لتولي التحقيق والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه، إذ بلغ مجموع المخصصين منهم 75 قاضيا ومدعيا عاما.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مطعوم تعبيرية

النيابة تبدأ التحقيق مع ناشري "أكاذيب" حول مطعوم الحصبة

منذ1 ساعة
00bfdaee-وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-أرشيفية

بدء تقديم طلبات تغيير التخصص أو الجامعة لمكرمة أبناء العشائر

منذ2 ساعة
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

الأردن يدين انتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى

منذ2 ساعة
وزير الصحة فراس الهواري متحدثا في المؤتمر الصحفي

وزير التربية : مطعوم MR مـأمون وفعال وكورونا خفضت نسبة التطعيم ضد الحصبة

منذ3 ساعة
3d47b251-7f7f-47af-bb3b-9ca95b2de33e

"ينتشر بشكل سريع بين الأطفال".. الهواري يكشف موعد وصول مطعوم الحصبة

منذ3 ساعة
b6b76ced-وزارة-التعليم-العالي

سياسات جديدة لقبول الطلبة بالجامعات والكليات

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمة ثقة وليست أزمة لقاحات

ماهر أبو طير |اليوم

"جراثيم التعليم"

موفق ملكاوي |اليوم

تعديل ودورة نيابية وكواليس

جهاد المنسي |اليوم

ضريبة المشتقات النفطية إلى أين؟

أحمد عوض |اليوم

الأردن في الميزان

يعقوب ناصر الدين |اليوم

حفلة فنان في العقبة

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات | منذ19 ساعة
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات |30 أيلول 2023
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
 