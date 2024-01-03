القضاة رئيسا لديوان التشريع والرأي

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قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إحالة رئيس ديوان التَّشريع والرَّأي قاسم عبده إلى التَّقاعد بناء على طلبه، وتعيين الدكتور فيَّاض القضاة خلفاً له.