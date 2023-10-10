الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القضاة: مجلس النواب مستعد للتعاون وتقديم التوصيات بشأن المرضى النفسيين

شعار مجلس النواب - (أرشيفية)
شعار مجلس النواب - (أرشيفية)
افتتح رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتور فراس القضاة، اليوم الثلاثاء، اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي تقيمه الجمعية الأردنية للصحة النفسية تحت شعار "الصحة النفسية حق عالمي".اضافة اعلان

وقال القضاة إن القطاع الطبي يعد المؤشر الأهم في مسألة الخدمات ونوعيتها، وهو من أولويات واهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث يوجه دومًا إلى تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف أن الأردن استطاع وبجهود مختلف المؤسسات الوطنية أن يحقق تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، وأصبحت مؤسساته الطبية مقصدًا لطالبي العلاج من مختلف دول العالم؛ نتيجة السمعة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الطبي في المملكة.

وشدد القضاة على أهمية البحث العلمي للوصول إلى نتائج تخدم القطاع والأجيال، مشيرا إلى أن الأبحاث التي تصب في صالح هذا القطاع محليًّا وعربيًّا ودوليًّا، هي نتاج خبرات متراكمة من علماء سيبقون سراجا يضيء دروب المعرفة.

وأكد استعداد مجلس النواب للتعاون مع الجمعيّة الأردنية للصحة النفسية عبر لجنة الصحة والبيئة النيابية، وتقديم التوصيات، والمقترحات؛ للنهوض في هذا القطاع، وبخاصة فيما يتعلق بالقوانين، والأنظمة ذات الصلة بالمرضى النفسيين، ومسألة شمولهم بمظلة التأمين الصحي.

بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية للصحة النفسية الدكتور حسين الطراونة إن هذا اليوم مناسبة عالمية تقام في كل عام؛ بهدف التثقيف والتوعية بأهمية الصحة النفسية للإنسان ومساعدته في العيش حياة طبيعية بعيدًا عن الضغوطات النفسية، مشيرا إلى ضرورة دمج الخدمات الصحية النفسية مع باقي الخدمات الصحية؛ لأنه لا يجوز فصل العقل عن الجسد.

من جهته، أكد رئيس القسم القضائي في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية الدكتور سلطان الروسان التزام وزارة الصحة، والقطاعات الصحية والنفسية بتعزيز الصحة النفسية لجميع أفراد المجتمع، والحد من الاضطرابات النفسية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة الشاملة التي لا تقتصر على الجسد وحده بل تشمل العقل والروح.

وأضاف، أن مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية هو المنشأة الوحيدة في وزارة الصحة الأردنية الذي يعنى بتقديم الرعاية النفسية بكوادر طبية متخصصة في علم النفس يقدمون رعاية متكاملة دون تمييز أو تحيز.

وقالت أخصائية علم النفس في مستشفى المركز الوطني الدكتورة فاطمة الحوارات إن فريق تقديم الرعاية النفسية يتكون من مجموعة من المتخصصين في مجال الصحة النفسية بما في ذلك الأطباء النفسيون، والأخصائيون في مجال علم النفس، وممرضو الصحة النفسية، والمعالجون النفسيون.

وأضافت، أن فرق الطب النفسي هامة جدا في مجال الصحة النفسية، ويلعبون دورًا حاسمًا في تحسين حياة الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية، حيث تعمل هذه الفرق بشكل وثيق مع فرق الرعاية الصحية الأخرى مثل الأطباء العامين، وأخصائيي الصحة العقلية؛ لتوفير الرعاية المتكاملة. (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
أرشيفية

بخطبة العرش.. الملك يفتتح "عادية الأمة" الأخيرة الأربعاء

08 تشرين الأول 2023
النائب نصار القيسي - (أرشيفية)

النائب القيسي يعلن رسميا نيته الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

04 تشرين الأول 2023
جانب من جلسة سابقة في مجلس النواب-(أرشيفية)

تزاحم على رئاسة النواب.. و"الفردية" تطغى على تحركات المترشحين

03 تشرين الأول 2023
مبنى محكمة أمن الدولة-(تصوير: أمير خليفة)

لائحة اتهام العدوان: تهريب ذهب وأسلحة من الأردن وسجائر إلكترونية من الضفة

18 أيلول 2023
اقرأ أيضا
الصفدي يستقبل فتوح في مكتبه بدار مجلس النواب

الصفدي: على المجتمع الدولي التقاط الرسائل التحذيرية التي أطلقها الملك

منذ 2 دقيقة
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)

التربية تكشف طبيعة الامتحان التكميلي لطلبة التوجيهي

منذ 43 دقيقة
الدكتور عادل البلبيسي

إرادة ملكية بتعيين البلبيسي رئيسا لمركز مكافحة الأوبئة

منذ2 ساعة
جسر الملك حسين

الأمن: إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن

منذ5 ساعة
b1f1c684-أمطار-1

أمطار في أماكن متفرقة يصحبها الرعد وتساقط البرد

منذ6 ساعة
تنقلات وتشكيلات إدارية ‏في وزارة الداخلية

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية (أسماء)

09 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

ماذا ستفعل إسرائيل في الأقصى؟

ماهر أبو طير |اليوم

طوفان الأقصى".. تغير لمعادلات اللعبة

محمود الخطاطبة |اليوم

لماذا؟ هذا هو السؤال المطلوب لمعرفة الجواب

حسني عايش |اليوم

الدين على طاولة النقاش

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.. هل يندرج تحت ثقافة الفزعة؟

تهاني روحي |اليوم

غزة ليست دولة عظمى

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات | منذ18 ساعة
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
مدنيون أرمن يترجلون من شاحنة عسكرية بعد إجلائهم من ناغورنو كاراباخ برعاية قوة حفظ السلام الروسية - (أرشيفية)

الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
Untitled-1

مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
رسم للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بين جنوده - (أرشيفية)

"البونابرتية" تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا ‏

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في زيارة انتخابية - (أرشيفية)

لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
 