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الخميس 28 أيلول 2023
9:42 ص
القضاة ناطقا رسميا ومديرا للعمليات وإدارة الشؤون القنصلية في الخارجية
د. سفيان القضاة
تقرر تعيين السفير د. سفيان القضاة ناطقا رسميا ومديرا للعمليات وادارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
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