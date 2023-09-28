الخميس 28 أيلول 2023
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القضاة ناطقا رسميا ومديرا للعمليات وإدارة الشؤون القنصلية في الخارجية

د. سفيان القضاة
د. سفيان القضاة
تقرر تعيين السفير د. سفيان القضاة ناطقا رسميا ومديرا للعمليات وادارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.اضافة اعلان
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