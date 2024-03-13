القضاة يدعو الأردنيين إلى عدم التهافت على شراء السلع الرمضانية

اضافة اعلان

وعزا القضاة في بيان اليوم الأربعاء، ارتفاع الطلب إلى وفرة السلع الاستهلاكية بجميع أنواعها، وثبات أسعارها، والتخفيضات والعروض الترويجية على أكثر من 200 سلعة، خاصة الرمضانية.وأضاف أن "مشتريات المستهلكين تركزت في المزاد الرمضانية والأساسية كالأرز والسكر والزيوت النباتية والبقوليات والدجاج واللحوم المجمدة والعصائر والشوربات وغيرها.وبين أن المواد الرمضانية متوفرة في أسواق المؤسسة من منتصف الشهر الماضي كاللوز والجوز وجوز الهند وقمر الدين والتمور والعصائر والشوربات والبقوليات والزبيب، وغيرها، داعيا المستهلكين إلى عدم التهافت على شراء كميات كبيرة من هذه المواد لأنها متوفرة وبكميات كافية وأسعار مناسبة على مدى الشهر الفضيل.ولفت إلى تقديم المؤسسة خدمة تحضير طرود الخير والكوبونات المسددة مسبقا، لجميع الجهات الرسمية أو الخاصة أو أي من أهل الخير.وجدد تأكيده وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، إذ أمنت المؤسسة السلع التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان بأصناف متعددة، وأسعار تناسب مختلف القدرات الشرائية. (بترا)