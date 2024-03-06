الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القطارنة: ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووقف الحرب على غزة

أمين عام وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة يلتقي المفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتس
أمين عام وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة يلتقي المفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتس

التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم، المفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتس، في اجتماع بحث الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تنتجها الحرب على غزة، والجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.اضافة اعلان

وأكد السفير القطارنة، خلال الاجتماع الذي حضره سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ومسؤولين من الاتحاد، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووقف هذه الحرب وتداعياتها الكارثية التي تتنافى وجميع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.

وتناول الاجتماع سبل تكثيف الجهود المستهدفة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بمختلف الطرق والوسائل.
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