القطارنة: ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووقف الحرب على غزة

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وأكد السفير القطارنة، خلال الاجتماع الذي حضره سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ومسؤولين من الاتحاد، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووقف هذه الحرب وتداعياتها الكارثية التي تتنافى وجميع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.وتناول الاجتماع سبل تكثيف الجهود المستهدفة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بمختلف الطرق والوسائل.