الأربعاء 21 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

القطب تؤكد أهمية التعاون والتنسيق لمكافحة التهاب السحايا

الدكتورة رائدة القطب
الدكتورة رائدة القطب
افتتحت رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الاستاذه الدكتورة رائدة القطب، اجتماع فريق العمل الفني التاسع الذي يعقد لأول مرة في الأردن والذي يضم خبراء وشركاء اقليمين ودوليين ، وذلك لتنفيذ خارطة الطريق العالمية الهادفة إلى القضاء على التهاب السحايا مع حلول ٢٠٣٠، في عمان اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ حزيران.اضافة اعلان

وحضر الاجتماع ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، بالإضافة إلى عدد من المشاركين من المكتب الإقليمي والمقر الرئيسي للمنظمة في جنيف، والمستشار الإقليمي لمنظمة اليونيسف والعديد من الجهات الدولية المعنية.

ويُعَدّ هذا الاجتماع مناسبة مهمة لتبادل الخبرات وتوحيدها على المستوى الدولي وتعزيز التعاون والتنسيق في تنفيذ خارطة الطريق العالمية للقضاء على التهاب السحايا بحلول عام ٢٠٣٠، التي تم وضعها من قبل منظمة الصحة العالمية.

وفي كلمتها، أعربت رئيسة المركز عن شكرها للتقدم الذي تم تحقيقه في وضع وتنفيذ خارطة الطريق، بما في ذلك وضع خطط لمكافحة التهاب السحايا ورصد الأمراض. كما أكدت على أهمية العمل المشترك لمواجهة الأمراض السارية والأوبئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. حيث لا يزال التهاب السحايا يشكل تهديدًا عالميًا، وبخاصة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والذي يعتبر من الأمراض السارية التي يمكن ان تؤدي إلى احداث وباء.

وأكدت رئيسة المركز على أن مكافحة الأوبئة والأمراض السارية تشكل هدف والمهام الموكولة لعمل المركز، بما فيها تمكين القوى العاملة البشرية وتحسين استخدام البيانات على جميع مستويات سواء في وزارة الصحة او الوزارات والجهات المعنية الأخرى، وذلك بهدف الإبلاغ والتوجيه بالتدابير اللازمة لمنع انتشار الأمراض السارية وتخفيف آثارها.

وتعتبر الاجراءات التي تعتمد للقضاء على التهاب السحايا جزءًا من مبادرات أوسع النطاق متعلقة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأولية وتعزيز النظم الصحية والأمن الصحي العالمي. ومن المتوقع أن يؤدي تحقيق أهداف الخريطة العالمية تدريجيًا إلى تقليل حالات التهاب السحايا والوفيات والإعاقة الناشئة عنها بشكل كبير خلال السنوات القادمة.

وأكدت رئيسة المركز على أهمية التعاون والتنسيق والالتزام في جهود مكافحة التهاب السحايا. وان المركز يتعهد بالعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء للاستفادة من الخبرات المتاحة لتعزيز جهود الرصد لمكافحة التهاب السحايا في المملكة والمساهمة في العمل العالمي ضد هذا المرض المدمر.

وفي الختام، عبرت رئيسة المركز عن تقديرها العميق لمنظمة الصحة العالمية وشركائهم لدعمهم في تنظيم هذا الاجتماع. ودعت جميع المشاركين إلى استغلال هذه الفرصة لمشاركة المعرفة وتبادل الأفكار وتشكيل شراكات تسهم في خلق عالم خالٍ من معاناة التهاب السحايا.
سيارات فلسطينية تعرضت للحرق في قرية ترمسعيا

الأردن ردا على اعتداءات المستوطنين: العنف يولد عنفا منذ5 ساعة

download (21)

الحمَّادين رئيساً لديوان المحاسبة منذ6 ساعة

رئاسة الوزراء

قرارات مجلس الوزراء منذ6 ساعة

فيصل الشبول

الحكومة: تجربتنا رائدة في التربية الإعلامية ونتعهد بنقلها للدول الراغبة منذ6 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
وزير الزراعة

وزير الزراعة: نسعى إلى الاكتفاء الذاتي من التفاح والكاكا

15 حزيران 2023
المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الاقتصادي والاجتماعي يبدأ غدا الحوار الوطني لمناقشة السياسة العامة للإعلام

10 حزيران 2023
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

الأردن يدين الاعتداء على السفارة السعودية في السودان

08 حزيران 2023
الضمان الاجتماعي

توضيح مهم من الضمان للعاملين في المهن الخطرة

05 حزيران 2023
اقرأ أيضا
حبس سيدة - أرشيفية

2019 محكوما بالإعدام في الأردن دون التنفيذ وأحدهم منذ 1976

منذ1 ساعة
مبنى الضمان الاجتماعي في عمان- (تصوير: ساهر قدارة)

دعوة "الضمان" لإيجاد قاعدة بيانات لضم "اقتصاد الظل"

منذ1 ساعة
وزارة التنمية الإجتماعية

"التنمية" قدمت مساعدات لـ8792 أسرة خلال أيار

منذ1 ساعة
1687365308176833100

العمل في القطاع الزراعي.. كيف يتجاوز منعطف البيانات والنتائج "المتناقضة"؟

منذ1 ساعة
أبراج السادس

إلى أين وصل العمل في "أبراج السادس" .. الشركة المطورة تجيب

منذ4 ساعة
638229659900395724

رئيس هيئة الأركان المشتركة يقدم واجب العزاء لذوي الشهيد الحراسيس ويعود المصاب القصاص

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

النمو الاقتصادي السعودي وفي الخليج العربي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أبو طير يكتب: الضفة الغربية بعد معركة وراثة الرئاسة

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

 اتهامات للأميريكيين في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

عمال الوطن.. إنصافهم ضرورة

محمود الخطاطبة |اليوم

لو تحدث باسل الأعرج عن "عيلي"

د.أحمد جميل عزم |اليوم

الأردن والصندوق السيادي

موسى الساكت |اليوم
ترجمات
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات | منذ1 ساعة
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات | منذ3 ساعة
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات | منذ24 ساعة
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
 