الثلاثاء 01 آب 2023
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القمر العملاق يزين سماء الأردن الليلة

القمر العملاق
القمر العملاق
تشهد سماء المملكة مساء اليوم الثلاثاء، ظاهرة القمر العملاق التي يكون حجم القمر فيها أكبر 14 بالمئة من حجمه المعتاد، وأكثر سطوعا بحوالي 30 بالمئة عن الوضع الطبيعي.اضافة اعلان
وقال الفلكي الأردني عماد مجاهد زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، إن ما يميز القمر العملاق حجمه وإنارته اللافتة، حيث تبدو الأرض والسماء أكثر إضاءة من المعتاد، مشيرا إلى أن القمر سيكون في مرحلة الاكتمال (البدر) حوالي الساعة التاسعة وإحدى وثلاثين دقيقة ليل اليوم الثلاثاء، بتوقيت المملكة.
وأوضح مجاهد أنه إذا تصادف وجود القمر البدر في أقرب مسافة له من الأرض، فإنه سيبدو لنا من الأرض أكبر حجما وأكثر لمعانا لذلك يطلق عليه اصطلاحا القمر العملاق.
وبين أنه لا يوجد أي تأثير سلبي للقمر العملاق على الحياة بشكل عام، ولا تأثيرات على حركة الصفائح الجيولوجية، وإنما يقتصر تأثيره على زيادة مستوى المد في بحار ومحيطات العالم، حيث سيلاحظ البحارة وسكان الشواطئ ارتفاع المد عن المألوف.
ودعا المواطنين، إلى استغلال هذا الحدث الفلكي الجميل والنادر في التصوير، حيث يشرق القمر من الأفق الشرقي بوضوح، وسيظهر القمر العملاق بشكل واضح ومميز.-(بترا)
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