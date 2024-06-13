القوات المسلحة تفتح باب الالتحاق بجامعة مؤتة/الجناح العسكري وكلية الأميرة منى

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بجامعة مؤتة/الجناح العسكري، على الراغبين بتقديم طلب الالتحاق الإطلاع على الشروط والتعليمات وكيفية الدفع الالكتروني لقيمة طلب التجنيد عبر تطبيق إي فواتيركم (EFAWATEERCOM) من خلال الرابط (HTTPS://TAJNEED.JAF.MIL.JO).



وسيتم بدء تقديم الطلبات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 13/06/2024 ولغاية يوم الخميس الموافق 15/08/2024، ولمزيد من المعلومات.

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1. شروط القبول:



أ. أن يكون أردني الجنسية.

ب. أن يكون مواليد (01/01/2005) وما بعد.

ج. أن تكون الحالة الاجتماعية (أعزب).

د. أن يجتاز الفحص الطبي المقرر.

هـ. أن لا يقل الطول عن 165 سم وان يتناسب الطول مع الوزن وفقا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة.

و. أن يكون حسنة السلوك والسمعة متمتع بالأهلية المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى تمس بالأخلاق العامة.

ز. أن لا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة عن "65%" بالفرعين (العلمي، الأدبي).

ح. أن لا يكون من العسكريين أو المستخدمين المدنيين العاملين أو له خدمة سابقة في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي او الاجهزة الامنية الاخرى.

ط. أن لا يكون للمتقدم شقيق أو شقيقه على مقاعد الدراسة في (جامعة مؤتة/الجناح العسكري، كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، كلية الأميرة منى للتمريض، دورة ضباط فرسان المستقبل/الكلية العسكرية الملكية، كلية الملك حسين الجوية (طيار) او على مقاعد الدراسة حالياً كبعثه عسكرية على نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي).



2. الأوراق والوثائق المطلوبة:



(يتم ارفاق الوثائق بملف PDF واحد مع الطلب الكترونياً + ارفاق الصورة الشخصية الكترونيا في مرحلة تقديم الطلب)



أ. صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية (الهوية الشخصية) لمقدم الطلب.

ب. شهادة الولادة الاصلية.

ج. صورة مصدقة واضحة عن دفتر العائلة (ساري المفعول) صفحة الأب + مقدم الطلب وإذا كان الأب متوفى شهادة الوفاة الأصلية مبيناً فيها مكان الولادة.

د. كشف علامات الثانوية العامة الاردنية الاصلي ممن تقدم للثانوية العامة لعام 2023.

هـ. كشف علامات الثانوية العامة غير الأردنية الاصلي + معادلة الشهادة الاصلية من وزارة التربية والتعليم.

و. صورة مصدقة وواضحة عن قرار التقاعد لابناء المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي والاجهزة الامنية + شهادة استشهاد حديثة لأبناء الشهداء.

ز. شهادة خطية من وحدة احد الوالدين اذا كان عاملاً في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والاجهزة الامنية وصورة عن شهادة التعيين للعاملين.



كلية الأميرة منى للتمريض

كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بكلية الأميرة منى للتمريض للعام 2024، وعلى الراغبات بتقديم طلب الالتحاق الإطلاع على الشروط والتعليمات وكيفية الدفع الالكتروني لقيمة طلب التجنيد عبر تطبيق (إي فواتيركم EFAWATEERCOM) من خلال الرابط HTTPS://TAJNEED.JAF.MIL.JO.

وسيتم بدء تقديم الطلبات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 13/06/2024 ولغاية يوم الخميس الموافق 15/08/2024، ولمزيد من المعلومات يرجى متابعة الموقع الالكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي (WWW.JAF.MIL.JO)، أو متابعة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.



1. شروط القبول:



أ. أن تكون أردنية الجنسية.

ب. أن تكون مواليد (01/01/2005) وما بعد.

ج. أن تكون الحالة الاجتماعية (عزباء).

د. أن تجتاز الفحص الطبي المقرر.

هـ. أن لا يقل الطول عن 155 سم وان يتناسب الطول مع الوزن وفقا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة.

و. أن تكون حسنة السلوك والسمعة متمتعه بالأهلية المدنية وغير محكوم عليها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى تمس بالأخلاق العامة.

ز. أن لا يقل معدل الطالبة في الثانوية العامة عن "70%" بالفرع العلمي.

ح. أن لا تكون من العسكريين أو المستخدمين المدنيين العاملين أو لها خدمة سابقة في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي او الاجهزة الامنية الاخرى.

ط. أن لا يكون للمتقدمة شقيق أو شقيقه على مقاعد الدراسة في (جامعة مؤتة/الجناح العسكري، كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، كلية الأميرة منى للتمريض، دورة ضباط فرسان المستقبل/الكلية العسكرية الملكية، كلية الملك حسين الجوية (طيار) او على مقاعد الدراسة حالياً كبعثه عسكرية على نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي).



2. الأوراق والوثائق المطلوبة:



(يتم ارفاق الوثائق بملف PDF واحد مع الطلب الكترونياً + ارفاق الصورة الشخصية الكترونيا في مرحلة تقديم الطلب)



أ. صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية (الهوية الشخصية) لمقدمة الطلب.

ب. شهادة الولادة الاصلية.

ج. صورة مصدقة واضحة عن دفتر العائلة (ساري المفعول) صفحة الأب + مقدمة الطلب وإذا كان الأب متوفى شهادة الوفاة الأصلية مبيناً فيها مكان الولادة.

د. كشف علامات الثانوية العامة الاردنية الاصلي ممن تقدمن للثانوية العامة لعام 2023.

هـ. كشف علامات الثانوية العامة غير الأردنية الاصلي + معادلة الشهادة الاصلية من وزارة التربية والتعليم.

و. صورة مصدقة وواضحة عن قرار التقاعد لابناء المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي والاجهزة الامنية + شهادة استشهاد حديثة لأبناء الشهداء.

ز. شهادة خطية من وحدة احد الوالدين اذا كان عاملاً في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والاجهزة الامنية وصورة عن شهادة التعيين للعاملين.





