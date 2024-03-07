الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القوات المسلحة تنفذ 9 إنزالات جوية شمال غزة بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة

عملية إنزال جوي أردني بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة لتقديم مساعدات لأهالي شمال غزة
عملية إنزال جوي أردني بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة لتقديم مساعدات لأهالي شمال غزة
نفّذت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، اليوم الخميس وبتوجيهات ملكية سامية، 9 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، واشترك في تنفيذ العملية مع سلاح الجو الملكي طائرات تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية وجمهورية فرنسا ودولة هولندا وبلجيكا.اضافة اعلان

جاء ذلك في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من آثار الحرب الدامية على قطاع غزة.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف التخفيف من أثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وكانت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 29 إنزالاً جوياً أردنياً، 23 إنزالا جويا نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
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