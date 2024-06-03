 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القوات المسلحة: صرف إكراميات و100 دينار لذوي الشهداء

القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي
القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي
قالت القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي، إنها ستقوم بتكريم ذوي شُهداء القوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وعيد الأضحى المبارك، من خلال دفع الإكراميات النقدية السنوية احتفاءً بهذه المناسبات وتكريماً لشهداء الوطن والواجب واعتزازاً وافتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.اضافة اعلان

وأضافت القيادة العامة أنه تزامناً مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم سلطاته الدستورية، تقرر صرف مبلغ (100) دينار بمناسبة اليوبيل الفضي إضافةً لتلك الإكراميات.

فعلى ذوي الشُهداء المعنيين التفضل بمراجعة فروع (البنك العربي الإسلامي الدولي) في مختلف محافظات المملكة مصطحبين معهم الإثباتات اللاّزمة لاستلام المخصصات المالية اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 06/06/2024.

للاستفسار الاتصال على هاتف رقم (0775737592/065002909) مديرية شؤون الأفراد / شُعبة المُساندة والشُهداء والمُصابين.
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