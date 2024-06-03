القوات المسلحة: صرف إكراميات و100 دينار لذوي الشهداء

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وأضافت القيادة العامة أنه تزامناً مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم سلطاته الدستورية، تقرر صرف مبلغ (100) دينار بمناسبة اليوبيل الفضي إضافةً لتلك الإكراميات.فعلى ذوي الشُهداء المعنيين التفضل بمراجعة فروع (البنك العربي الإسلامي الدولي) في مختلف محافظات المملكة مصطحبين معهم الإثباتات اللاّزمة لاستلام المخصصات المالية اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 06/06/2024.للاستفسار الاتصال على هاتف رقم (0775737592/065002909) مديرية شؤون الأفراد / شُعبة المُساندة والشُهداء والمُصابين.