 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القوات المسلحة: مقتل مهرب وإصابة آخرين خلال إحباط عملية تسلل وتهريب مخدرات

جانب من المواد المخدرة المضبوطة. (القوات المسلحة الأردنية)
جانب من المواد المخدرة المضبوطة. (القوات المسلحة الأردنية)

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر الأربعاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

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وأسفر الاشتباك عن مقتل أحد المهربين، وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وفق المصدر.


وأكّد أن القوات المسلحة الأردنية تعمل على تسخير جميع القدرات والإمكانيات للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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