القوة البحرية والزوارق الملكية تستجيب لنداء استغاثة

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وسيطر فريق من وحدة خفر السواحل التابعة للقوة البحرية والزوارق الملكية على متن زوارق الإنقاذ والإطفاء والإسعاف، وبالتعاون مع إدارة نادي اليخوت الملكي، على الحريق على متن القارب ورفعه من الماء، وتعامل بمهنية واحترافية وأجرى الإسعافات الأولية للمصابين بحروق خفيفة من طاقم القارب السياحي، علما أن حالة المصابين الصحية جيدة.يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ عمليات البحث والإنقاذ وعمليات الإسعاف البحري بشكل مستمر، من خلال قوارب الإسعاف والطوارئ الجاهزة على مدار الساعة للاستجابة لأي حادث طارئ في خليج العقبة والبحر الميت.