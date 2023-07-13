الخميس 13 تموز 2023
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القيسي يوعز بإنشاء متحفين بالساحة الهاشمية

القيسي يتفقد عددا من المواقع السياحية
القيسي يتفقد عددا من المواقع السياحية
تفقد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، واقع الحركة السياحية في مواقع جبل القلعة الأثري، ومتحف الآثار الأردني، وسبيل الحوريات، والساحة الهاشمية في وسط البلد.اضافة اعلان
ووجه القيسي خلال زيارته متحف الآثار، أمس الأربعاء، بضرورة العمل على تطوير المتحف بناءً على أحدث المعايير العالمية ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة في طرق العرض المتحفية، وتوفير بيئة مناسبة تحافظ على سلامة القطع الأثرية داخل خزائن العرض.

والتقى مجموعة من السياح والزوار الأردنيين والأجانب من مختلف الجنسيات، واستمع إلى تجربتهم في زيارة المملكة والمواقع السياحية، مشدداً على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والخدمات الى زوار المواقع الأثرية والسياحية.
وقدم مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، إيجازاً عن تاريخ المتحف، وأسلوب العرض المتحفي المتبع، وأهم القطع الأثرية المعروضة.
وخلال زيارته للساحة الهاشمية، اطلع القيسي على موقع المتحفين المزمع إنشائهما بالتعاون ما بين وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة وأمانة عمان الكبرى.
وخلال زيارة الساحة الهاشمية، أوعز القيسي بإنشاء متحفين وسط الساحة، الأول يتم فيه عرض نماذج عن القطع الأثرية التي تعكس حضارة العمّانيين وابداعاتهم في مختلف الفترات الزمنية التي مرت عبر التاريخ على العاصمة عمان، والثاني سيتم فيه عرض أهم الصور الأثرية لمدينة عمان وما جرى العمل عليه خلال فترة حكم الهاشميين والإنجازات التي تحققت خلال المئة عام الماضية.
وقال القيسي، إن إنشاء متاحف جديدة، وتطوير المتاحف القديمة كمتحفي التراث الشعبي ومتحف الحلي والأزياء بالمدرج الروماني حسب المعايير العالمية، يأتي ضمن خطة وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة، في إيجاد منتجات سياحية جديدة، وتنشيط الحركة السياحية في وسط عمان.
وبين أن هذه المتاحف، ستشكل نقاط جذب سياحي إضافية لما هو موجود من مواقع أثرية في وسط عمان، مؤكداً سعي الوزارة الحثيث لجعل عمان مدينة مليئة بالمنتجات السياحية والتراثية، ما يعزز هوية الأردن سياحياً، ويساهم في توفير فرص العمل لأبناء المجتمعات المحلية.-(بترا)
د. ليث عبدالله القهيوي

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