الأربعاء 12 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"الكتاب الأردنيين" تدخل العالم الرقمي بموقع ومنصات خاصة بأعضائها

رابطة الكتاب الأردنيين
رابطة الكتاب الأردنيين
وقعت في رابطة الكتاب الأردنيين امس، اتفاقية انشاء موقع إلكتروني وتطبيق خاص بالهواتف النقالة بين الرابطة ممثلة برئيسها الشاعر أكرم الزعبي ومؤسسة "كيان وجوان" للتكنولوجيا الرقمية ممثلة بعبدالله الدويكات.اضافة اعلان
وقال الزعبي، إن هذه الاتفاقية، جاءت خدمة لأعضاء الرابطة والمشهد الثقافي الأردني عبر إيجاد منصة إلكترونية، لنشر نتاجهم وإبداعاتهم، وإتاحة المجال للمناقشات الفكرية والإبداعية التي تسهم برفع منسوب الوعي الجمعي.
وأضاف أن الموقع الإلكتروني سيتضمن مساحة لمجلة الرابطة (أوراق) عبر نشرها إلكترونيا، بالإضافة لتخصيص مساحة لكل عضو من أعضاء الرابطة، يستطيع خلالها تقديم سيرته الذاتية، وعرض منتجه الإبداعي إلكترونيا، كما سيتضمن الموقع منتديات خاصة بالشعر والقصة والرواية والنقد الأدبي وأدب الأطفال، وغيرها من المنتديات الثقافية التفاعلية المتخصصة.
واضاف أنه ولضمان وصول الموقع إلى القراء، فقد تضمنت الاتفاقية انشاء تطبيق إلكتروني خاص بالرابطة، يرتبط مباشرة بالموقع الإلكتروني، ويستطيع مستخدمو الهواتف النقالة عن طريقه، الوصول للتطبيق بسهولة ويسر من دون الحاجة إلى كلمات مرور وأرقام سرية.
واعبتر الدويكات أن هذه الاتفاقية تتفرد بأنها الأولى من نوعها محلياً وعربياً، كونها تتعلق بالشأن الثقافي حصراً، وإن "كيان"، معنية بنجاح المشروع واستدامته.
يشار الى أن الرابطة، ما تزال تواصل سعيها لتطوير بنيتها التحتية بالعمل على إيجاد مقر دائم متخصص للرابطة ومنتسبيها، والدعوة لعقد مؤتمر استثنائي لتعديل نظامها الداخلي، بما يواكب روح العصر ويعالج ثغراته القانونية.
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