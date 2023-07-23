الأحد 23 تموز 2023
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الكتلة الحارة تتعمق من اليوم إلى الأربعاء

طقس حار
طقس حار
يتعمق قليلا اليوم الأحد، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسود أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى يوم الأربعاء، حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 38 - 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 36 - 23، وفي المرتفعات الشمالية 33 - 21 وفي مرتفعات الشراة 35 - 19، وفي مناطق البادية 42 - 24، وفي مناطق السهول 37 - 24، وفي الأغوار الشمالية 44 - 28، وفي الأغوار الجنوبية 45 - 29، وفي البحر الميت 44- 28، وفي خليج العقبة 45 - 30 درجة مئوية.
-- (بترا)
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