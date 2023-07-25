الكتلة الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع

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تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بنحو (4-5) درجات مئوية نتيجة استمرار تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة والجافة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية ، لذا تكون الأاجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يستمر يوم غدٍ الأربعاء، تأثير الموجة الحارة على المملكة حيث تبقى الأجواء حارة و جافة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.ويطرأ يوم الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة حيث تبقى الأجواء الخميس والجمعة حارة وجافة في أغلب المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 - 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 - 23، وفي المرتفعات الشمالية 33 - 21 وفي مرتفعات الشراة 32 - 20، وفي مناطق البادية 41 - 23، وفي مناطق السهول 37 - 24، وفي الأغوار الشمالية 43 - 28، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 30، وفي البحر الميت 43- 29، وفي خليج العقبة 44 - 31 درجة مئوية.- (بترا)