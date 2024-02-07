الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الكهرباء الوطنية تهنئ الملك بعيد الجلوس الـ25

الكهرباء الوطنية تهنئ الملك بعيد الجلوس الـ25
الكهرباء الوطنية تهنئ الملك بعيد الجلوس الـ25
يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية المهندس عثمان بدير وأعضاء مجلس إدارتها والمدير العام المهندس حسن عبدالله وكافة العاملين بالشركة بأسمى آيات التهنئة والتبريك لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدلله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله، بمناسبة مرور 25 عاما على تولي جلالته سلطاته الدستورية.اضافة اعلان

وإذ تنتهز هذه المناسبة الجليلة لتجديد الولاء والوفاء لسيد البلاد ونؤكد دعمنا لمسيرة البناء والعطاء والتطور المستمر والرغبة في بناء مستقبل واعد، سائلين الله عز وجل أن يحفظ مملكتنا الهاشمية بالأمن والاستقرار والرفعة والازدهار في ظل قيادتنا الهاشمية.
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