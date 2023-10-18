الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"

متظاهرون في محيط السفارة الإسرائيلية في عمّان - (تصوير أمير خليفة)
متظاهرون في محيط السفارة الإسرائيلية في عمّان - (تصوير أمير خليفة)
أصدرت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الأردن بيانا اليوم الأربعاء، حول جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وتاليا نص البيان:

"يا ابناء شعبنا العربي الأردني الحر الأبي لقد اقدم العدو الصهيوني يوم امس على ارتكاب مجزرة مروعة بحق أبناء شعبنا العربي الفلسطيني في قطاع غزة الصامد المجاهد و تحديدا في المستشفى المعمداني راح ضحيتها أكثر من ألف و مائة شهيد من الأطفال و النساء و الشيوخ الكبار الذين قضوا نحبهم بنيران الغدر و الإرهاب الإجرامي للعصابات الامريكية الصهيونية والدول الداعمة للاحتلال.اضافة اعلان

ونحن في اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة / الاردن إذ نشجب ونستنكر وندين هذه الجريمة الوحشية النكراء التي سبقتها الكثير من المجازر الصهيونية بحق الشعب العربي الفلسطيني على مدى التاريخ بالمساندة الكاملة من قبل الاستعمار وادواته فإننا ندعو جماهير شعبنا العربي الأردني الحر الأبي للاستمرار في التعبير عن غضبها ورفضها لهذا العمل الإرهابي الصهيوني الخسيس الجبان بكافة الوسائل والسبل الممكنة. ليعلم القاصي والداني أن شعبنا في اردن العروبة والآباء يقف على قلب رجل واحد خلف مقاومة شعبنا العربي الفلسطيني الباسلة، و ندعو من هنا الجهات الرسمية والسلطات الاردنية إلى التجاوب مع نبض الشارع الأردني المتقد عنفوانا وثورة وغضبا وقطع العلاقات الديبلوماسية مع الكيان الصهيوني الغاصب و إلغاء معاهدة وادي عربة فورا على وجه السرعة قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه، كما ندعو أبناء شعبنا العربي الأردني إلى الحداد العام على ارواح شهداء الأمة العربية و فلسطين الحبيبة السليبة الذين ارتقوا إلى علياء المجد والخلود في المذبحة الصهيونية الامريكية المروعة.

نطالب الجهات الرسمية بعدم استقبال أي شخصية دبلوماسية أمريكية او صهيونية وفتح المعابر لإيصال المساعدات بكل اشكالها الى شعبنا المحتل المقاوم في غزة والضفة الغربية واستقبال الجرحى ومعالجتهم.

عاشت فلسطين حرة عربية من نهرها إلى بحرها

عاش الاردن سندا وظهيرا لمقاومة شعبنا الباسل في فلسطين

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والخزي والعار لأعدائنا الصهاينة".
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