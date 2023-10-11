الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الماضي لـ"الغد": خطاب الملك شمل الاتجاهات السياسية الثلاث

الملك يلقي خطاب العرش أمام مجلس الأمة - (أ{شيفية)
الماضي لـ"الغد": خطاب الملك شمل الاتجاهات السياسية الثلاث
قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور بدر الماضي، إن خطاب العرش الذي قدمه جلالة الملك عبدالله الثاني، كان شاملا سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الاقليمي والمستوى الدولي.اضافة اعلان
وأضاف الماضي، أن جلالته اكد على المستوى السياسي الداخلي بصورة لا يعتريها الشك، ان الحياة الحزبية والسياسية في الاردن اصبحت البرنامج الحقيقي للدولة الاردنية في السنوات القادمة، ولكن هذا البرنامج لا يمكن ان يسير الى الامام الا بوجود الروافع الاساسية والعمود الاساسي للحياة الحزبية والسياسية وهم الشباب. 
وتابع : جلالة الملك اكد وبشكل قاطع ان الشباب يجب عليهم ان يأخذوا دورهم، لكن هذا الدور لا يمكن ان يؤخذ الا بضرورة تعاون المؤسسات سواء الرسمية او الخاصة لمحاولة ادماج الشباب ودفعهم الى المشاركة السياسية والحزبية من خلال الثقة بالعملية بشكل عام، وهذه العملية والثقة بها لا يمكن ان تتم الا بدعم كافة المؤسسات في الدولة الاردنية. 
وقال الماضي، ان جلالة الملك يؤكد على ان معظم ابناء الشعب الاردني هم من الشباب، فلذلك لابد من الاخذ بعين الاعتبار هذه الفئة الكبيرة وهذه الفئة التي تحتاج الى عمل خاص بها، وتطلعات خاصة بها لا يمكن حقيقة ان تتم الا باشراك هؤلاء الشباب ومن اجل صراحة شرح وجهة نظرهم ورؤيتهم الى مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والعملية في الدولة الاردنية. 
واشار الى ان ذلك لن يتم الا من خلال ادماجهم ومشاركتهم مرة اخرى في الحياة السياسية والحزبية في الدولة الاردنية. 
وتابع: ايضا جلالة الملك اكد وبشكل كبير جدا وقاطع ان ادارة الدولة يجب ان تستمر بتحديثها من خلال تحديث البرامج ومن خلال تحديث الاستثمارات والقوانين الاستثمارية من خلال تقديم افضل الخدمات للمواطنين والتي تعبر بشكل من الاشكال عن تقدم الدولة الاردنية، وحضارية الدولة الاردنية. 
سياسيا، قال الماضي، ان جلالة الملك تحدث وبشكل قاطع على مستوى القضايا الاقليمية بان الصراع الاسرائيلي الفلسطيني يجب ان ينتهي، ويجب ان ينتهي لصالح اقامة الدولة الفلسطينية، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه، حيث اكد جلالته ما اكده قبل ايام قليلة في هيئة الامم المتحدة ان غياب الافق في وجود اي حل سياسي حقيقي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي سيفجر الاوضاع، وقد فجرها حقيقة، وان انعكاسات هذا الانفجار لن يكون محدودا على الاراضي الفلسطينية او الاراضي المحتلة، ولكن سيمتد الى الاقليم، وهذا سيؤثر تأثير كبير جدا في الاستقرار واستمرار التنمية في الاقليم بشكل عام.
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