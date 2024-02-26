المبيضين يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين الأردن والسعودية في الإعلام

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وأكد المبيضين خلال اللقاء الذي حضره السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن والسعودية، والتي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، وخصوصا في مجال الإعلام، لافتا إلى أهمية مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين مؤسسات الإعلام الرسمي في كلا البلدين، والتي ساهمت في تبادل الخبرات والمحتوى الإعلامي المشترك بين المؤسسات الإعلامية.وأكد الوزير السعودي أهمية تجربة الأردن الرائدة في التربية الإعلامية والمعلوماتية، والتي أطلع عليها خلال زيارته للمركز الوطني لتطوير المناهج، مؤكدا ضرورة التعاون بين وزارة الإعلام السعودية ووزارة الاتصال الحكومي في التربية الإعلامية، تعزيزا للعمل العربي المشترك.ولفت إلى تجربة السعودية في تنظيم عمل المُعلنين عبر حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال طرح "رخصة موثوق"، التي يحصل عليها المعلنون والمؤثرون عبر هذه المنصات من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، الأمر الذي ساهم في ضبط المحتوى المخالف والإشاعات.وبحث الجانبان الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، التي أقرها مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية الثالثة والخمسين التي عقدت في الرباط، ومستجدات اجتماعات الفريق الفني للتفاوض مع هذه الشركات. (بترا)