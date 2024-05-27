 
الإثنين 27 أيار 2024
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المبيضين يرعى حفل اتحاد العمال بالأعياد الوطنية والذكرى الـ 70 لتأسيسه

وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين يرعى حفل الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسه
وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين يرعى حفل الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسه

رعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، مساء اليوم الأحد، الحفل الذي أقامه الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسه، وبالعيد الثامن والسبعين لاستقلال المملكة، وباليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

وقال المبيضين خلال كلمه له في الحفل بحضور أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، وأعيان ونواب، إن الحركة النقابية حققت الكثير من الإنجازات خلال اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، ولاسيما على صعيد التشريعات التي حافظت على حقوق العمال، إضافة إلى الرعاية والإسناد في ظل الرؤية الملكية نحو التحديث والتطوير الإداري.

واستعرض المبيضين نشأة الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وصدور أول قانون للنقابات العمالية عام 1953، مؤكدًا أن هذه النقابات تشكل رصيدًا وطنيًا للمؤسسات الناهضة والداعمة لاستقلال الأردن واستقرار الدولة، "وهي أصبحت جزءًا من رصيدنا الوطني العام والبناء الأردني الذي عبر خلال 100 عام عن رهانات واضحة نحو بناء الإنسان والاقتصاد الوطني الناجز".

وقال: "بعد 70 عامًا من تأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال، فإن المؤشرات الأردنية تشير إلى تحسن وازدياد حول حقوق العمال" وكان للعمال الأردنيين رهاناتهم الحقيقة على وطنهم وقيادتهم الهاشمية التي حققت للعمال أفضل المعايير على مستوى المنطقة".

وعلى صعيد العمل والعمال، أكد المبيضين أن الحكومات المتعاقبة وبتوجيهات من جلالة الملك قامت بتطوير التشريعات الناظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل لضمان حقوق الجميع، وتوفير الاستقرار والأمان الوظيفي.

ولفت إلى استضافة الأردن خلال الأسبوع الماضي للعديد من الإعلاميين والمؤثرين العرب والأجانب والأردنيين في منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي، موضحًا أن المنتدى شكل فرصة لضيوفنا للاطلاع على التجارب الأردنية المتقدمة في مجال التكنولوجيا والإعلام الرقمي، والذين أبدوا إعجابهم الشديد ورغبتهم بالاستفادة من إنجازات العقول الأردنية في هذه المجالات.

وبين أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التقى عددًا من الإعلاميين العرب والأجانب، وقدم شرحا لهم حول ثوابت السياسة الأردنية تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت في صلب اهتمامات جلالة الملك وخاصة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى جهد الأردن لوقف الحرب المستعرة على غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع.

بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة إن عيد الاستقلال مناسبة عزيزة على قلوب عمال الوطن، يجددون فيها قيم الانتماء للوطن ومعاني الولاء لقيادته الهاشمية الحكيمة، ويعلنون وقوفهم خلف راية الأردن، وإن الاحتفال بالعيد الثامن والسبعين للاستقلال، يعد فرصة لاستذكار ما تحقق من انجازات ومكتسبات على مدى العقود الماضية من عمر الوطن، والتطلع نحو تحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف الصعد.

وأضاف: "أن المحطة المضيئة في مسيرة الاستقلال، ورحلة تشييد بناء الوطن، تتمثل باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وهي المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين أيضا، والتي نعاين فيها بكل فخر وإكبار ما تحقق من نهضة وتقدم على مستوى الوطن، شمل جميع المجالات والقطاعات التنموية والاقتصادية، خلال ربع قرن من الزمن، في ظل قيادة هاشمية حكيمة واصلت مسيرة بناء الوطن، ونذرت نفسها لخدمة الأردنيين، ووجّهت لعملية التحديث بمساراته الثلاثة، سياسيا واقتصاديا وإداريا".

وأشار الفناطسة إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يحتفل هذا العام، بمرور 70 عامًا على تأسيسه، والذي كان شاهدا خلالها على مسيرة تشييد الوطن، ولعب دورًا محوريًا في النهوض بواقع العمل والعمال، وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني، إلى جانب إثراء المشهد العام كجزء من الحركة الوطنية التي تقف بجانب الوطن في الظروف الصعبة التي يمرّ بها، والتحديات التي يواجهها.

ولفت إلى دور وسائل الإعلام في دعم مسيرة الاتحاد العام لنقابات العمال، وتسليط الضوء على مواقفه النقابية ومطالبه العمالية، وتقديم وجهات نظر ممثلي العمال في صنع السياسات الاقتصادية والقضايا المتصلة بواقع العمال وحقوقهم المشروعة، كاشفا في هذا الصدد عن وضع الاتحاد لخطة إعلامية، تسعى للبناء على ما أنجز على صعيد الإعلام النقابي، والتطلع لمزيد من الإنجازات، وفق رؤية جديدة؛ تهدف لصياغة رسالة إعلامية بروح نقابية، تلامس قضايا العمال، وتقدّمها بأدوات رقمية، وتسعى إلى الاشتباك الايجابي مع وسائل الإعلام.

من جانبه، ألقى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن السابق عبد الحليم خدام كلمة المكرمين، أكد فيها أن دعم جلالة الملك عبد الله الثاني للعمال خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية ساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والاقتصادية في المملكة.

كما ألقى رئيس جمعية المذيعين الأردنيين باسم الكسواني كلمة الإعلاميين المكرمين، والتي أشار فيها إلى العلاقة التشاركية بين النقابات العمالية والإعلام، مؤكدًا أن الحركة النقابية العمالية كانت على الدوام صورة من صور الديمقراطية في الأردن.

وفي نهاية الحفل، كرم الوزير المبيضين ورئيس اتحاد العمال الفناطسة عددًا من رؤساء الاتحاد العام لنقابات العمال السابقين، ونقابيين سابقين، ومجموعة من شركاء الاتحاد من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من الإعلاميين.-(بترا)

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