الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المجالي رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وعكور مقررا

اجتماع لجنة الرد على العرش في مجلس النواب
اجتماع لجنة الرد على العرش في مجلس النواب
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن خطبة العرش السامي التي افتتح بها جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر شكلت خارطة طريق سيسير مجلس النواب على هديها في المرحلة المقبلة.اضافة اعلان

جاء ذلك لدى ترؤس الصفدي اجتماعاً للجنة الرد على خطبة العرش اليوم الاثنين، وخلالها اختار أعضاء اللجنة بالتزكية النائب أيمن المجالي رئيساً لها والنائب الدكتور محمد عكور مقرراً.

وضمت اللجنة النواب: أيمن المجالي، رمزي العجارمة، إسماعيل المشاقبة، محمد المحارمة، زيد العتوم، محمد الغويري، سليمان القلاب، صالح الوخيان، خير أبو صعيليك، محمد الظهراوي، فليحة السبيتان الخضير، صالح العرموطي، مجحم الصقور، هايل عياش، محمد بني ياسين، نمر السليحات العبادي، طالب الصرايرة، أحمد السراحنة، أسماء الرواحنة، عارف السعايدة العبادي، عبد السلام الخضير، ينال فريحات، زينب البدول، ريما أبو العيس العموش، صفاء المومني، مروة الصعوب، محمد عكور، عيد النعيمات، علي الطراونة، توفيق المراعية.

كما اختارت اللجنة من بين أعضائها لجنة مصغرة يناط بها مهمة صياغة الرد وتضم في عضويتها النواب: أيمن المجالي، محمد عكور، هايل عياش، نمر السليحات العبادي، طالب الصرايرة، مروة الصعوب، عيد النعيمات.
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