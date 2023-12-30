"المحاسبة": "العمل" ترتكب 414 مخالفة لنظام التتبع الإلكتروني

هبة العيساوي

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أظهر تقرير ديوان المحاسبة 2022، حول بند المركبات الحكومية المخالفة، أن وزارة العمل ارتكبت 414 مخالفة لنظام التتبع الإلكتروني، وبنسبة 10 % من إجمالي المخالفات على الوزارات.وأوضح التقرير أن عدد المركبات الموفرة للطاقة في الوزارات الحكومية بلغ (591) مركبة فقط مقارنة مع (14740) مركبة تستخدم الوقود، ما يتطلب دراسة إمكانية استبدال هذه المركبات بأخرى موفرة للطاقة؛ لخفض الكلف المالية للمحروقات.كما بين أن وزارة العمل أنفقت مبلغ 108.175 دينار بدل خدمات تدريبية زيادة عن المحدد، مقابل تدريب (204) شباب وفتيات بدلا من (600) خلافا لأحكام المادة (4/ ثانياً) من الاتفاقية الموقعة مع إحدى الشركات، علماً أن المبلغ المدفوع للشركة كدفعة أولى يعادل (50 %) من المبلغ المتفق عليه وبواقع 465 ألف دينار.وبين التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للديوان أنه لدى تدقيق حسابات برنامج خدمة وطن تبين أنه تم صرف مبلغ 94.918 دينارا بدل مكافآت للعاملين في الشركة من مخصصات البرنامج من دون وجود آلية معتمدة للصرف من قبل اللجنة التنفيذية لإدارة البرنامج خلافاً للبند (8) من قرار مجلس الوزراء رقم (6638) تاريخ 2019/9/25 .وأظهر كذلك أنه تم صرف مبلغ 1.249.284 دينارا لكلية (......) بدل تدريب (1144) شابا وفتاة حتى نهاية عام 2020 تشمل حوافز متدربين بواقع 100 دينار شهريا، وبدل مواصلات 25 دينارا، دون إشراكهم بالضمان الاجتماعي خلافاً للبند (7/ سادسا) والملحق رقم (2) من الاتفاقية الموقعة مع وزارة العمل، علما أن عدد الخريجين الفعلي بلغ (1129).