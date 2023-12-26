"المحاسبة" يسلم تقريره السنوي اليوم

إيمان الفارس

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عمان - رجح مصدر حكومي لـ"الغد"، أن يسلم ديوان المحاسبة تقريره السنوي للعام 2022 لمجلس الأمة ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من إعداده وتجهيزه.