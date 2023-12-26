الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"المحاسبة" يسلم تقريره السنوي اليوم

مبنى ديوان المحاسبة- (تصوير: أمير خليفة)
مبنى ديوان المحاسبة- (تصوير: أمير خليفة)
عمان - رجح مصدر حكومي لـ"الغد"، أن يسلم ديوان المحاسبة تقريره السنوي للعام 2022 لمجلس الأمة ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من إعداده وتجهيزه.اضافة اعلان
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