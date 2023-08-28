الثلاثاء 29 آب 2023
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"المحامين" تطور أنظمتها الإلكترونية

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نقابة المحامين
 قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن النقابة انتهت من مشروع التطوير الإلكتروني الخاص بها، حيث تم إطلاق خدمات الدفع الإلكتروني على موقع النقابة.
وأضاف أبو عبود، أن العقد الذي بدأ به مجلس النقابة قد اكتمل، عبر المشروع الذي كان يتضمن أرشفة وثائق ومستندات وملفات نقابية وتطوير الموقع الإلكتروني وربط الخدمات التي يحتاجها المحامي بحيث تؤدى وتقدم إلكترونيا.اضافة اعلان
وأشار إلى أن المحامي بات بإمكانه دفع رسومه واشتراكاته السنوية وكذلك المحامين المتقاعدين والمتدربين بالإضافة إلى سداد الذمم المترتبة عليهم لصالح صناديق النقابة المختلفة من التأمين الصحي والتقاعد.
وبين أبو عبود، أنه سيتمكن المحامي من إيداع مبالغ مالية كأمانات من أجل الاستفادة من كافة الخصومات والأسعار التفضيلية لنقابة المحامين فيما يتعلق بالتأمين الصحي.
وأوضح أن المشروع مرتبط بتحديث وتطوير البنى التحتية الإلكترونية لنقابة المحامين من أنظمة تشغيلية وإلكترونية، لافتا إلى أن قيمة المشروع بلغت 175 ألف دينار فيما بلغت قيمة تطوير الموقع الإلكتروني نحو 11 ألف دينار.
وأشار أبو عبود إلى أن الخدمات المقدمة جميعها يحتاجها المحامون، لافتا إلى أنه في قادم الأيام سيكون هناك إطلاق باقي الخدمات الإلكترونية المتعلقة برسوم إعادة القيد والتسجيل وطلبات التدريب والمزاولة والطلبات المقدمة إلى الديوان والمشروحات والأذونات.
وأوضح أن الخدمات الإلكترونية الجديد ستستبدل كافة ما كان يقدّم للنقابة ورقيا، ليكون متاحا بشكل مؤتمت.
وأكد أبو عبود أن النقابة ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة بتدريب الكوادر على تداول المستند الإلكتروني فيما يتعلق بجميع الطلبات، أما فيما يتعلق بدفع الرسوم والاشتراكات السنوية فهي متاحة حاليا على موقع النقابة.
وبين أنه باتت هناك منصة تتعلق بالأبحاث والمحاضرات والدورات التدريبية.
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