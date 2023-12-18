الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المحكمة الإدارية ترد طعن قبيلات وبرية

نقابة الصحفيين - (أرشيفية)
نقابة الصحفيين - (أرشيفية)
ردت المحكمة الإدارية، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من عضوي مجلس نقابة الصحفيين السابقين، عدنان برية وإبراهيم قبيلات، ضد قرار النقابة بشطبهما من سجلات الهيئة العامة.اضافة اعلان

وجاء قرار المحكمة بعد أن وجدت أن قرار مجلس النقابة الذي صدر في شهر تموز (يوليو) الماضي، جاء وفق القانون.

يشار إلى أن قرار المحكمة الإدارية قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وصادق مجلس نقابة الصحفيين في تموز (يوليو) 2023، على قرار المجلس التأديبي الأول بشطب عضوية إبراهيم قبيلات وعدنان برية من سجل الهيئة العامة؛ تطبيقا لأحكام القانون.

وجاء ذلك بعد أن حوّل المجلس، قبيلات وبرية، للجنة السلوك النقابي للمجلس التأديبي لمخالفتهما السلوك النقابي بتهجمهما على جلسة المجلس ومحاولة فضها بالقوة، إضافة إلى محاولة الاعتداء على النقيب.
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