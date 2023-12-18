المحكمة الإدارية ترد طعن قبيلات وبرية

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ردت المحكمة الإدارية، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من عضوي مجلس نقابة الصحفيين السابقين، عدنان برية وإبراهيم قبيلات، ضد قرار النقابة بشطبهما من سجلات الهيئة العامة.وجاء قرار المحكمة بعد أن وجدت أن قرار مجلس النقابة الذي صدر في شهر تموز (يوليو) الماضي، جاء وفق القانون.يشار إلى أن قرار المحكمة الإدارية قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.وصادق مجلس نقابة الصحفيين في تموز (يوليو) 2023، على قرار المجلس التأديبي الأول بشطب عضوية إبراهيم قبيلات وعدنان برية من سجل الهيئة العامة؛ تطبيقا لأحكام القانون.وجاء ذلك بعد أن حوّل المجلس، قبيلات وبرية، للجنة السلوك النقابي للمجلس التأديبي لمخالفتهما السلوك النقابي بتهجمهما على جلسة المجلس ومحاولة فضها بالقوة، إضافة إلى محاولة الاعتداء على النقيب.