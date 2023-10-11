المستشفى التخصصي تتبرع لغزة بـ100 ألف دينار

صرح مدير عام المستشفى التخصصي، الدكتور فوزي الحموري، عن إطلاق المستشفى لحملة واسعة للتبرع بالدم وبالتعاون مع بنك الدم الوطني، وأخرى للتبرع بالأدوية والمستلزمات الطبية الطارئة دعماً ومؤازرةً لأهلنا في فلسطين وتحديداً في قطاع غزة، على إثر الاعتداء السافر على أهلنا، معلناً بأن حملة التبرع بالدم ستبدأ يوم غد الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية من بعد الظهر في المبنى الرئيسي للمستشفى التخصصي.



وأعلن الحموري عن تبرع المستشفى التخصصي بما قيمته 100 ألف دينار من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لمعالجة الجرحى والمصابين جراء العدوان الصهيوني، موضحاً بأن الوضع في القطاع لم يعد يحتمل وأنه من واجبنا جميعاً أن نهبّ لنصرة أهلنا في القطاع وتزويدهم بالمستلزمات والمواد والمستهلكات الطبية والخيوط الجراحية وكل ما يلزم من المساعدات الإغاثية الطارئة اللازمة، مضيفاً بأنه قد تم فتح الباب لموظفي وأطباء المستشفى الراغبين بالمشاركة كذلك، وأن إيصال المساعدات سيتم بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.

وأفاد الحموري بأن الحملتين العاجلتين اللتين تم الإعلان عنهما تأتيان انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله بالإسراع بإرسال مساعدات عاجلة نصرةً للشعب الفلسطيني وأننا عند قول جلالته بأن الأردن سيبقى في خندق العروبة وبأننا الداعم الأول لفلسطين وأن "بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس".



وأضاف الحموري بأن تضامننا مع صمود أهلنا الذين يذودون عن شرف الأمة العربية والإسلامية قاطبةً، وأن تقديم دمائنا وأموالنا ليُعدّ أقل ما يمكن عمله، بل هو واجبٌ علينا للمساعدة في تحقيق الحلم الأكبر والقضية الأولى وهي تحرير فلسطين.

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