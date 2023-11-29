الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المستشفى الميداني الأردني/ نابلس 1 يستقبل 1320 حالة خلال 4 أيام

المستشفى الميداني الأردني في نابلس
المستشفى الميداني الأردني/ نابلس 1
أكد قائد قوة المستشفى الميداني الأردني/ نابلس 1 العقيد رائد الجبور، أن عدد الحالات التي تم استقبالها وتقديم الخدمات لها خلال 4 أيام بلغ 1320 حالة.
وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج حيّهم، للحديث عن جهود المستشفى في تقديم الخدمات للأشقاء الفلسطينيين، أنه تم بدء التشغيل التجريبي للمستشفى (استقبال الحالات والوقوف على تقييم القدرات في تقديم الخدمات) يوم الخميس الماضي، حيث تم استقبال 33 حالة.اضافة اعلان
وأضاف أن طبيعة الحالات التي تم استقبالها لغاية يوم أمس كانت بين نزلات البرد والجراحات اليومية ومراجعة العيادات لحجز المواعيد وإجراء الفحوصات الطبية، مشيرا إلى وجود 18 تخصص جراحة في المستشفى.
وكشف الجبور عن قيام القيادة العامة للقوات المسلحة حاليا بتحضير إمدادات طبية جديدة للمستشفى لخدمة الشعب الفلسطيني تتضمن تجهيزات ومعدات طبية وميدانية.
وقال إنه تم إخطار القيادة قبل 48 ساعة عن الاحتياجات المطلوبة والتي تم رصدها بناء على احتياجات الناس لمواكبة الظرف الطبي، مشيرا إلى أن القيادة العامة متقبلة لفكرة التزويد مباشرة، وعليه ننتظر إمدادات طبية جديدة نخدم فيها الشعب الفلسطيني.
وبين أنه تم الطلب لتعزيز لبعض الأقسام مثل النسائية والتوليد والمختبرات الطبية والأشعة لتكون الخدمة أوسع وأشمل، وتعزيز أدوية الباطنية (الضغط والسكري) التي تم تسجيل طلب عليها بكميات إضافية.

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