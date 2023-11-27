الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المستشفى الميداني الأردني 2 في غزة يباشر عمله اليوم

شاحنتان تحملان معدات المستشفى الميداني الأردني في خان يونس
شاحنتان تحملان معدات المستشفى الميداني الأردني في خان يونس
يباشر المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوبي قطاع غزة في مدينة خان يونس الاثنين باستقبال المراجعين، وفقا لمدير المستشفى المقدم الطبيب محمد جمعة.
ويأتي إرسال المستشفى، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، استمرارا لجهود الأردن في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى ومصابي العدوان الإسرائيلي على غزة.اضافة اعلان
ويتكون المستشفى من أقسام الطوارئ، والباطنية العامة، والعناية الحثيثة ICU، والرجال، والنساء، والخداج بسعة 41 حاضنة، والنسائية والتوليد، إضافة إلى مختبر وصيدلية وتصوير أشعة وغرفة تعقيم، وغرفتي عمليات لإجراء العمليات الجراحية العاجلة.
ويضم كادر المستشفى البالغ عدده 145 من الفرق الطبية والتمريضية في الخدمات الطبية الملكية، تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، والصدر، والمسالك، والتجميل، والعظام، والأطفال، والوجه والفكين، إضافة إلى إداريين.
ويعدّ المستشفى الميداني الأردني 2 هو المستشفى الميداني الأول الذي يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الـ 7 من تشرين الأول الماضي.-(المملكة)
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