"المستقلة للانتخاب" تُقر نماذج إجراءات اندماج وتحالف الأحزاب السياسية

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واطلع المجلس خلال اجتماعه اليوم الاثنين على المذكرة المرفوعة من أمين سجل الأحزاب السياسية المرفقة بالنماذج الخاصة بإجراءات الاندماج والتحالف للأحزاب السياسية، وذلك بعد دراستها بشكل يعكس التعديلات اللازمة.وجاء قرار المجلس استناداً لأحكام المادة (9/أ/7) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة (2022) والمواد (10/ج/3) و(11/أ) من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة (2024)، وتعتبر النماذج المشار إليها نافذة من تاريخ صدور القرار.وكانت "المستقلة للانتخاب" نشرت على موقعها الإلكتروني عددا من التعليمات التنفيذية بعد صدورها في الجريدة الرسمية؛ وهي التعليمات التنفيذية الخاصة "باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والمرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية" لسنة 2023، والتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية لسنة 2023، والتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023، والتعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية واندماجها ومتابعة شؤونها لسنة 2024.وما يزال عدد من التعليمات التنفيذية التي أقرها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قيد الدراسة بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي، وذلك قبل إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية خلال المرحلة المقبلة.