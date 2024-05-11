السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المسلماني يدعو وزير السياحة بالتدخل العاجل لوقف التسيب وحماية القطاع

امجد المسلماني
النائب السابق امجد مسلماني
دان النائب السابق أمجد المسلماني الوضع المتردي وغير المسبوق في قطاع السياحة والذي فتح الباب أمام  الوكلاء الأجانب لممارسة أنشطتهم السياحية بشكل يهدد الوكلاء الأردنيين.اضافة اعلان

وأشار المسلماني أن الوكلاء الأجانب يقدمون اليوم برامج سياحية شاملة  وتذاكر طيران للمواطنين الاردنيين وكما يوزعونها على المكاتب السياحية المرخصة وغير المرخصة بتكلفة منخفضة مما تسبب بخسائر مادية  لعدد كبير من الشركات الاردنية.

ولفت المسلماني النظر لوجود اهمال كبير في قطاع السياحة من حيث التغاضي عن وجود مكاتب غير مرخصة ومكاتب مرخصة لفئة معينة لكنها تعمل بكافة الفئات دون حسيب أو رقيب وتقوم بالترويج لها على كافة وسائل التواصل الاجتماعي مع عدم الاكتراث للقوانين والتعليمات.

وطالب المسلماني وزارة السياحة ممثلة بمعالي الوزير التدخل العاجل ووقف نشاط المكاتب الاجنبية داخل الاردن والتي تسببت بإلحاق اضرار كبيرة بحق المكاتب المحلية مطالبا بإيجاد حلول سريعة وحاسمةلهذه القضية.

و ضبط حالة التسيب بالقطاع السياحي وملاحقة المكاتب الغير مرخصة و وقفها فورا عن العمل والترويج  نظرا لما كبدته من خسائر للشركات الملتزمة بالقوانين والتعليمات والمرخصة للعمل بجميع الفئات.
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