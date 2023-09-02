الأحد 03 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

المعايطة: العقد الجماعي للتعليم الخاص سيتصدى للتجاوزات

توقيع عقد عمل جماعي موحد للعاملين في التعليم الخاص
توقيع عقد عمل جماعي موحد للعاملين في التعليم الخاص
اعتبر رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، مازن المعايطة، السبت، العقد الجماعي الذي وقعته وزارة العمل مع النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة، "خطوة نوعية ستعزز حقوق" العاملين في هذه المؤسسات.اضافة اعلان
وقال المعايطة في بيان، إن العقد الجماعي "سيتصدى للتجاوزات القانونية التي يشهدها القطاع، كما أنّه يوفر الحماية للمعلمات؛ الشريحة الأكثر عرضة للتعدي على الحقوق العمالية والتجاوز عليها".
وأضاف أنّ العقد "تضمن مكتسبات جديدة تضاف إلى ما ورد في العقد السابق، وأهمها، أتمتة العقد الموحد (عقد محدد المدة يسري على كافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال)، وزيادة مدته لتصبح (12) شهراً، بدلا من 10 شهور، عندما يتم إبرامه بين الطرفين لأول مرة، وإضافة المحافظ الالكترونية كأحد الخيارات الملزمة لتحويل رواتب العاملين إلى جانب الحساب البنكي، الأمر الذي يوفر الأمن الوظيفي للعاملين ويعزز حماية الأجور ويكفل عدم التلاعب بها أو التجاوز عليها".
وأوضح المعايطة، أن "زيادة مدة العقد كان ضمن مطالبات النقابة المستمرة، كأحد الحلول الذي طرحتها خلال الأعوام السابقة، بهدف منع التجاوزات القانونية والإجراءات التعسفية التي كان تمارس من قبل مدارس خاصة على المعلمين، من خلال إنهاء العقود بشكل غير قانوني، بهدف عدم دفع رواتب شهري 7 و 8، الأمر الذي يهدد الأمن المعيشي والاجتماعي للمعلمين".
وتابع أن "أتمتة العقد الموحد من خلال نظام إلكتروني؛ هي الحل الأمثل نحو توفير الحماية وتعزيز بيئة العمل اللائق، كما أنها أداة فعالة تمكّن الجهات المعنية بتحسين الرقابة والتفتيش، وضبط المخالفات العمالية، وإنفاذ القوانين والتشريعات، وضمان متابعة تنفيذ بنود العقد الموحد من قبل أصحاب المدارس الخاصة".
ولفت النظر إلى أنّ، النقابة ستعمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع جميع الشركاء وفق ما ورد بالبند (18) من العقد الجماعي إذ نص على: "اتفق الطرفان على أتمتة عقد العمل الموحد من خلال نظام إلكتروني تشرف على إنشاءه وزارة العمل وعلى ان تشكل لجنة من وزارة العمل وطرفي العقد وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، على أن يتم اعداد مذكرة تفاهم تفصيلية بين الأطراف الثلاثة بهذا الخصوص"
ونوه إلى أنّ، مركز العمال للتوعية القانونية "واعي/ة"، التابع للاتحاد بدعم من منظمة العمل الدولية، عمل خلال الشهور الماضية على تكثيف جهوده على قطاع التعليم الخاص عبر الجلسات التوعوية والشكاوى الوارده وتقديم الاستشارات القانونية، الأمر الذي كان له أثر ملموس في الخروج بتوصيات وحلول من شأنها معالجة المخالفات المنتشرة في القطاع وابتكار آليات فعالة لوضع حد لها. مثمنًا، جهود وزارة العمل، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة؛ في التوصل إلى توقيع العقد الجماعي.
وأكد المعايطة، أن العقد الموحد الذي نصت عليه الاتفاقية الجماعية سيطبق اعتبارا من العام الدراسي القادم 2024/2025 ، أما العام الدراسي الحالي فيطبق عليه العقد الموحد ساري المفعول، وتبقى المزايا التي تضمنها نافذة، مثل علاوة التعليم، والزيادة السنوية، وبدل الخبرة، وسائر الحقوق والاحكام التي نص عليها قانون العمل.
مبنى وزارة البيئة - (تصوير: أمجد الطويل)

إطلاق خريطة طريق للتمويل المناخي بمشاركة القطاعين مطلع 2024 31 آب 2023

مدينة عمان

أجواء صيفية اليوم وانخفاض الحرارة غدا 31 آب 2023

الأعيان يقرأون الفاتحة على روح المرحوم جمال الشوابكة أمس - (بترا)

"الأعيان" يستكمل دورته الاستثنائية بالمصادقة على "البيانات الشخصية" 31 آب 2023

مبنى وزارة الصحة في منطقة طارق - (أرشيفية)

545 ألفا ينخرطون بالتأمين الصحي الحكومي في 2023 31 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
طلاب مدرسة بالطريق الى دوامهم بإحدى مدارس عمان في عام سابق

التربية: قرابة 25 ألف طالب انتقلوا من المدارس الخاصة للحكومة

منذ7 ساعة
istock-1206682746-1200x630

تنويه من وزارة الزراعة بشأن زيت زيتون قد يكون مغشوشا في الأسواق

منذ8 ساعة
أمطار - (تعبيرية)

خطة طوارئ خاصة لكل محافظة في الموسم المطري

منذ11 ساعة
إحدى مركبات الترخيص المتنقل (بنوصلك)

إعلان مواعيد الترخيص المتنقل للشهر الحالي

منذ12 ساعة
عمان

أجواء صيفية في المرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق

منذ18 ساعة
أبرز تعليمات حماية المستهلك بعد صدورها في الجريدة الرسمية

أبرز تعليمات حماية المستهلك بعد صدورها في الجريدة الرسمية

01 أيلول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

لكي نتجاوز مخاوف العطش

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

المسؤولية الغافية

ماهر أبو طير |اليوم

تطبيع نكبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

لماذا نجدد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيانات الشخصية للأفراد في إطار الحماية القانونية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الدين العام.. كرة الثلج المتدحرجة

رعد التل |اليوم
ترجمات
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
 