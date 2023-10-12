الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المعايعة نائبا أول لرئيس مجلس النواب

file (7)
المعايعة نائبا أول لرئيس مجلس النواب
فاز النائب عبدالرحيم المعايعة، بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بعد حصوله على 68 صوتًا، فيما حصل منافسه النائب جعفر الربابعة، على 50 صوتًا، بينما كان هُناك 6 أوراق مُلغاة.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب، برئاسة أحمد الصفدي، اليوم الخميس.
ودخلت انتخابات النائب الأول جولة ثانية، بعد عدم حصول أي مرشح على الأكثرية المُطلقة لعدد الأصوات، وفق ما تنص عليه الفقرة أ من المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إذا ما زاد عدد المُترشحين عن اثنين.
وكان قد ترشح للمنصب في الجولة الأولى النواب: علي الطراونة وحصل على 20 صوتًا، فيما حصل أحمد الخلايلة على 10 أصوات، وجعفر الربابعة على 22 صوتًا، وعبد الرحيم المعايعة على 43 صوتًا، ومحمد السعودي على 15 صوتًا، في حين كان هُناك 5 أوراق مُلغاة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

فتح القبول المباشر بجامعات وكليات رسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط

منذ 24 دقيقة
file (8)

استشهاد 7 من حراس الحقيقة في غزة

منذ 26 دقيقة
مسيرة في صويلح دعما لعملية طوفان الأقصى - (الغد)

"الغد" تكشف تفاصيل اجتماع وزير الداخلية مع قيادات الحركة الإسلامية

منذ 51 دقيقة
الملك يلقي خطاب العرش أمام مجلس الأمة - (أ{شيفية)

الماضي لـ"الغد": خطاب الملك شمل الاتجاهات السياسية الثلاث

منذ23 ساعة
f9beb39e9d8d57a581e76d0fbab200ed4dee004d

المستشفى التخصصي تتبرع لغزة بـ100 ألف دينار

منذ24 ساعة
الملك يلقي خطاب العرش أمام مجلس الأمة

الملك: ستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

11 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

أمريكا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

تسليح الأردنيين

موفق ملكاوي |اليوم

إبداع المقاومة أم فشل العدو

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

نمو ولكن!

سلامة الدرعاوي |اليوم

الكلفة الاقتصادية لحرب غزة

رعد التل |اليوم

مصر والأردن.. المخطط واحد

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات | منذ16 ساعة
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
 