المعشر: التغير المناخي مسألة وجودية تؤثر على مستقبل المنطقة

فرح عطيات

اضافة اعلان

أكد نائب رئيس قسم الدراسات بمؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي مروان المعشر، أن "التغير المناخي لم يعد قضية ترف، بل بات مسألة وجودية، تؤثر على مستقبل المنطقة والأردن، ولا بد من وضع سياسات ملائمة من الآن، حتى لا تتعرض الأجيال القادمة للمصائب".وفي هذا النطاق، ما يزال ضعف إرادة الحكومات العربية السياسية في مواجهة تبعات التغير المناخي، يشكل هاجس قلق بين أوساط الخبراء والباحثين، ومؤسسات المجتمع المدني.محليا، لا يختلف الحال كثيرا في رأي عديد من الخبراء، الذين أكدوا "ضرورة تعزيز نهج الحوكمة في العمل المناخي والذي يسهم بادماج مؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية بطريقة مختلفة في سياسات المناخ".المعشر، أكد في تصريحات لـ"الغد"، أن "تناغم السياسات الحكومية وتنسيقها بشكل ينهي التضارب بين القرارات الصادرة فيما بينها، ضرورة ملحة". وشدد المعشر، في حديث له على هامش المؤتمر الإقليمي للمناخ الذي عقده برنامج الشرق الأوسط في "كارنيغي"، وبتمويل سويدي، على "وجود جهة فاعلة حكومية، تتولى مهام تنسيق الأنشطة والسياسات المتعلقة بالتغير المناخي".ومن وجهة نظره، فإن "المنفعة الاقتصادية غالبا، تطغى على القرارات في الأردن، والدول الفقيرة، على تلك التي تحمي البيئة المحلية، على المدى الطويل". ولا بد، في رأيه من "أخذ صانعي القرار في الأردن والمنطقة العربية، موضوع التغير المناخي بجدية، لكونها مناطق معرضة أكثر مما مضى لارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، ما يجعل مدننا غير قابلة للحياة بحلول نهاية هذا القرن". و"ما حصل في ليبيا، يعد تنبيها ليس فقط بأهمية التعامل مع التغير المناخي، وإنما لضرورة وجود عمل حكومي حقيقي يجنب هذه الدولة، ودولا أخرى كارثة مناخية مستقبلا"، وفقه. وبين أن "الأردن قطع شوطا جيدا بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وصلت لنحو 27 %، لكن ذلك غير كاف، إذ يجب زيادته ليصل الى 50 %".والى جانب ضرورة وجود تناغم بين السياسات الحكومية، أكد المعشر أن"هنالك حاجة لإحداث شراكة جدية وحقيقية بين الحكومة، وقطاعات المجتمع المدني والخاص كذلك".واستند في رأيه، على أن "التغير المناخي لا يقع على عاتق الحكومة وحدها، فهي لا تستطيع معالجة هذه الظاهرة من دون الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني". ودعا لـ"زيادة الوعي المجتمعي بالتغير المناخي، إذ ستصدر (كارنيغي) سلسة بودكاست بالعربية لهذه الغاية، مع إحدى المحطات العربية الدولية".وبشأن المؤتمر الإقليمي، بين المعشر أن "محاور النقاش ستتركز حول أثر التغير المناخي على سياسات الدول، والقطاعات الأكثر تأثرا بالظاهرة، وتشمل اللاجئين والمزارعين، والنساء في الأردن".