الجمعة 06 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المعشر: التغير المناخي مسألة وجودية تؤثر على مستقبل المنطقة

تعبيرية
تعبيرية
 أكد نائب رئيس قسم الدراسات بمؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي مروان المعشر، أن "التغير المناخي لم يعد قضية ترف، بل بات مسألة وجودية، تؤثر على مستقبل المنطقة والأردن، ولا بد من وضع سياسات ملائمة من الآن، حتى لا تتعرض الأجيال القادمة للمصائب".اضافة اعلان
وفي هذا النطاق، ما يزال ضعف إرادة الحكومات العربية السياسية في مواجهة تبعات التغير المناخي، يشكل هاجس قلق بين أوساط الخبراء والباحثين، ومؤسسات المجتمع المدني.
محليا، لا يختلف الحال كثيرا في رأي عديد من الخبراء، الذين أكدوا "ضرورة تعزيز نهج الحوكمة في العمل المناخي والذي يسهم بادماج مؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية بطريقة مختلفة في سياسات المناخ".
المعشر، أكد في تصريحات لـ"الغد"، أن "تناغم السياسات الحكومية وتنسيقها بشكل ينهي التضارب بين القرارات الصادرة فيما بينها، ضرورة ملحة". وشدد المعشر، في حديث له على هامش المؤتمر الإقليمي للمناخ الذي عقده برنامج الشرق الأوسط في "كارنيغي"، وبتمويل سويدي، على "وجود جهة فاعلة حكومية، تتولى مهام تنسيق الأنشطة والسياسات المتعلقة بالتغير المناخي".
ومن وجهة نظره، فإن "المنفعة الاقتصادية غالبا، تطغى على القرارات في الأردن، والدول الفقيرة، على تلك التي تحمي البيئة المحلية، على المدى الطويل". ولا بد، في رأيه من "أخذ صانعي القرار في الأردن والمنطقة العربية، موضوع التغير المناخي بجدية، لكونها مناطق معرضة أكثر مما مضى لارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، ما يجعل مدننا غير قابلة للحياة بحلول نهاية هذا القرن". و"ما حصل في ليبيا، يعد تنبيها ليس فقط بأهمية التعامل مع التغير المناخي، وإنما لضرورة وجود عمل حكومي حقيقي يجنب هذه الدولة، ودولا أخرى كارثة مناخية مستقبلا"، وفقه. وبين أن "الأردن قطع شوطا جيدا بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وصلت لنحو 27 %، لكن ذلك غير كاف، إذ يجب زيادته ليصل الى 50 %".
والى جانب ضرورة وجود تناغم بين السياسات الحكومية، أكد المعشر أن"هنالك حاجة لإحداث شراكة جدية وحقيقية بين الحكومة، وقطاعات المجتمع المدني والخاص كذلك".
واستند في رأيه، على أن "التغير المناخي لا يقع على عاتق الحكومة وحدها، فهي لا تستطيع معالجة هذه الظاهرة من دون الشراكة مع  القطاع الخاص والمجتمع المدني". ودعا لـ"زيادة الوعي المجتمعي بالتغير المناخي، إذ ستصدر (كارنيغي) سلسة بودكاست بالعربية لهذه الغاية، مع إحدى المحطات العربية الدولية".
وبشأن المؤتمر الإقليمي، بين المعشر أن "محاور النقاش ستتركز حول أثر التغير المناخي على سياسات الدول، والقطاعات الأكثر تأثرا بالظاهرة، وتشمل اللاجئين والمزارعين، والنساء في الأردن".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل

استرداد 35 % من أموال "مكاتب الاستقدام"

منذ2 ساعة
مدينة عمان - أرشيفية

شبان يطالبون بتعزيز فاعليتهم في المؤتمرات المناخية

منذ2 ساعة
عمال خلال عملية حصاد أحد حقول القمح في إحدى المحافظات - (أرشيفية)

أين تتجه بوصلتنا لتحقيق الأمن الغذائي في ظل خفوت التحرك العملي نحوه؟

منذ2 ساعة
مياه تتدفق من بئر جوفية بإحدى مناطق المملكة - (أرشيفية)

دعوات لـ"مرونة بالنظام البيئي" لتوفير المياه

منذ2 ساعة
الأمير الحسن يتحدث في جلسة حول الدور التنموي لبلديات العاصمة أمس-(بترا)

الأمير الحسن: ضرورة إقامة حركة تنمية على معلومات واضحة وإيجاد إطار حضاري للاختلاف

منذ2 ساعة
محافظة إربد - (أرشيفية)

إعلان محافظة إربد عاصمة الزيتون للعام 2023

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات |04 تشرين الأول 2023
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
 