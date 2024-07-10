المعلومات الجنائية: 15276 جريمة على الأموال في 2023

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الجرائم على الأموال تتصدر



إقليم العاصمة "الأعلى"



ووفق التقرير الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام، ارتكبت 22784 جريمة في المملكة العام الماضي، مقارنة بـ 22895 جريمة في 2022، و20991 جريمة في العام 2021، و22187 جريمة في العام 2020.وتتأثر الجريمة بالمجتمع الأردني وكسائر المجتمعات بما يعتريها من متغيرات اجتماعية واقتصادية وصحية، حيث تساوى معدل الجريمة لعامي 2022 و2023 بمقدار 20 جريمة لكل 10 آلاف نسمة من السكان.وبلغت نسبة الجنايات المسجلة 24.49% خلال العام الماضي، والجنح 75.51% إلى مجمل الجرائم المسجلة في 2023.ويشير التقرير إلى أن نسبة الجرائم المكتشفة خلال العام 2023 بلغت 95.24%.وأشار التقرير إلى أن النسبة الكبرى من الجرائم المرتكبة في 2023؛ كانت الجرائم الواقعة على الأموال، بواقع 15276 جريمة.وحلّت الجرائم التي تقع على الإدارة العامة، ثانيا كأكثر أنواع الجرائم المرتكبة العام الماضي، بواقع 2627 جريمة، بالإضافة إلى 1723 جريمة شكلت خطرا على السلامة العامة.رابعا؛ ارتكبت 1312 جريمة مخلة بالأداب والأخلاق العامة، و1237 جناية وجنحا وقعت على الإنسان، بالإضافة إلى 335 جريمة مخلة بالثقة العامة، و274 جريمة أخرى.وفي التفاصيل، توزعت الجرائم التي تقع على الأموال العام الماضي، بين جرائم السرقة الجنحوية والبالغ عددها 7873 جريمة، و2848 جريمة سرقة جنائية، و3828 جريمة احتيال، بالإضافة إلى 367 جريمة سرقة سيارات، و360 جريمة شروع بالسرقة.أما الجرائم الواقعة على الإدارة العامة في 2023، فتصدرت هذه الجرائم، جريمة المقاومة والاعتداء على الموظفين، بواقع 2529 جريمة، بالإضافة إلى 90 جريمة رشوة، و4 جرائم اختلاس، ومثلها جرائم استثمار الوظيفة.وفيما يتعلق بالجرائم التي شكلت خطرا على السلامة العامة العام الماضي، فقد توزعت كالآتي؛ 1716 جريمة إطلاق العيارات النارية، و7 جرائم "اتفاق جنائي".ووقعت 1312 جريمة مخلة بالأخلاق والأداب العامة العام الماضي، كان بينها 931 جريمة هتك العرض، و151 جريمة خطف، و144 جريمة زنا، و64 جريمة بغاء، و22 جريمة إجهاض.أما الجرائم الأخرى، فقد كانت مخالفة قانون الآثار العامة النصيب الأكبر من بين هذه الجرائم، فقد بلغ عددها 258 جريمة، و6 جرائم مقامرة.ويلفت التقرير النظر إلى أن إقليم العاصمة عمّان، وقعت فيه معظم الجرائم المرتكبة العام الماضي، مقارنة بعدد السكان، حيث ارتكبت 9552 جريمة في مناطق العاصمة، مقارنة بـ 4556 جريمة في إقليم الوسط، و5736 جريمة في إقليم الشمال، بالإضافة إلى 1972 جريمة في إقليم الجنوب، و968 جريمة ضمن مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية.وتصدرت الجرائم الواقعة على الأموال معظم الجرائم المرتكبة في كل إقليم من أقاليم المملكة، يليها الجرائم الواقعة على الإدارة العامة، بالإضافة إلى الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.-(المملكة)