الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"المقاطعة" رسالة سامية واللجوء للعنف يشوه وجهها الحضاري ويضر بالاقتصاد

تعبيرية لحملة مقاطعة سلمية
تعبيرية لحملة مقاطعة سلمية
يرى خبراء قانونيون واجتماعيون وناشطون ان المقاطعة للبضائع الاميركية والاوروبية والدول الداعمة للكيان المحتل رسالة مهمة يتوجب ان نوصلها دون اللجوء للعنف والتكسير والخراب والتدمير.اضافة اعلان
واشاروا في تصريحات منفصلة لـ "الغد" ان التدمير والتخريب تصرف مدان ولا ولا يحقق نتيجة سوى الاضرار بالاقتصاد والمواطنين وهذه الممارسات من شأنها التأثير على الاستقرار ومصالح المواطنين وتعكس حالة غير حضارية.
وشددوا على ان العنف بالمقاطعة يولد عنفا ويضر بالغير ويسيئ الى سمعة البلد ويولد الحقد بين الاشخاص في المجتمع مؤكدين على ضرورة تجنبه والاكتفاء بالمقاطعة كرسالة واسلوب حياة دون المساس بالاخرين.
وفي السياق يؤكد الخبير القانوني الدكتور رياض الصرايرة ان المقاطعة سلاح مهم اذا ما استثمر بشكل صحيح اما التخريب وتدمير المحال التجارية فهذا الى جانب مخالفته القانون فهو تدمير للموارد الاقتصادية والتجارية .
وقال ان هذا التاجر او المحل التجاري عندما استورد بضاعته لم يكن هناك حرب في غزة او موقف اميركي او اوروبي داعم للكيان المحتل وهي بضاعته التي اشتراها ودفع ثمنها وبالتالي  يمكن الامتناع عنن شرائها وليس تدميرها او تكسير وتدمير محال تجارية.
واشار الى ان التدمير والتخريب تصرف مدان ولا ولا يحقق نتيجة سوى الاضرار بالاقتصاد والمواطنين .
وعرج الصرايرة على استخدام ذات السلوك في الاعتصامات والمظاهرات والتي قال انها يجب ان تكون لديها رسالة وهدف بعيدا عن التخريب وتدمير المقدرات الوطنية.
ولفت الى ان هذه الممارسات من شأنها التأثير على الاستقرار ومصالح المواطنين وتعكس حالة غير حضارية.
بدوره قال الخبير والناشط السياسي الدكتور باسم تليلان ان المقاطعة سلوك ديمقراطي معروف ويمارس في الكثير من دول العالم المتحضر ويستخدم لعدة مجالات منها ارتفاع اسعار السلع وانخفاض الدخل وبالتالي تقوم بعض الجماعات المتخصصة بمثل هذه الحالات باعلان المقاطعة والضغط على التاجر او المنتج لخفض اسعار سلعته بيد انها هنا لشان سياسي مرتبط بالحرب على قطاع غزة يتوجب ان يتم باسلوب حضاري وعدم مراجعة المحال او الشراء منها دون اي اعتداء عليها او الاضرار بها او بالمواطنين الاردنيين .
واشار الى ان العنف بالمقاطعة يولد عنفا ويضر بالغير ويسيئ الى سمعة البلد ويولد الحقد بين الاشخاص في المجتمع مشددا على ضرورة تجنبه والاكتفاء بالمقاطعة كرسالة واسلوب حياة دون المساس بالاخرين.
من جهته قال المحامي مصطفى النظامي ان المنتجات الاميركية والغربية تغزو حياتنا اليومية، من ماكينة صناعة القهوة الصباحية، إلى السيارة إلى هاتف “الايفون” ، الى جهاز الكمبيوتر في الدوام، وعلى الرغم من ذلك تركزت حملة المقاطعة على المطاعم والكافيهات الأميركية  والمحال التي تبيع منتوجات اميركية واوروبية، وتعدت ذلك الى تدمير وتكسير المحال التجارية والكافيهات والاعتداء على العاملين فيها معتبرا ان هذا الفعل مدان ومجرم قانونا.
وتابع : كلنا مع مقاطعة المنتجات الاميركية والاوروبية وما يدعم المحتل ولكن دون التخريب او الاساءة الى سمعة ومقدرات الاردن.
ولفت الى  انه المقابل، استفاد آخرون من التجار الذين يقدمون منتجات وطنية أو حتى اصحاب الوكالات الاسيوية، فقد شهدت بضاعتهم رواجا كبيرا وزادت مبيعاتهم بعد توجه قطاع كبير من المستهلكين عن المنتجات الاميركية اليهم، فكانت المقاطعة بالنسبة لهم مكاسب  تحققت .
وبين في الحديث عن المقاطعة طرحت تساؤلات كثيرة، من قبيل هل نستطيع حقا الاستغناء عن كل المنتجات الغربية و الاميركية ؟ وهل نستطيع التخلي عن “فيسبوك” و”واتس اب” و”انستاغرام” التي تملكها شركة “ميتا”، وهل يمكن ان نجد وسيلة اخرى للسفر دون استخدام طائرات “بوينغ” أو “ارباص” مثلا ؟!
واضاف : هل نملك ادارة اعمالنا دون برمجيات “ديل”، و”غوغل”، و”ابل”، و”ميكروسوفت”، و”اي بي ام” وغيرها؟! وهل نحن جادون في المقاطعة ام ان الامر لا يعدو ان يكون نوعا من “ارضاء الذات” أمام شعور ثقيل وقاتل بالعجز عن نصرة الاشقاء وانقاذهم من براثن الة القتل الصهيونية ؟!.
وأكد ان المقاطعة سلاح مهم ويؤثر في العدو ولكن دون تدمير مقدراتنا وهي رسالة علينا ان نوصلها بالشكل الحقيقي الذي يعبر عن سلوكنا ومجتمعاتنا.
من جهته، قال مدير العلاقات العامة في دائرة الإفتاء الدكتور أحمد الحراسيس إنه انطلاقا من قوله تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، وامتثالا لقوله تعالى:" إنما المؤمنون اخوة" ونظرا لما يتعرض له أهلنا في غزة من عدوان غاشم فإن الواجب علينا اليوم تحقيق النصرة والدعم المعنوي بالدعاء والمادي بالمال.
ونبه الحراسيس  على أن "التعبير عن الغضب المشروع  يستلزم بالضرورة المحافظة على مقومات الوطن فيحرم الاعتداء على الغير من نفس او مال فهي مصونة شرعا فالاردن رئة فلسطين والتخريب الذي يصدر من فئة قليلة شاذة لا يعبر عن المجتمع الاردني ولا تمثله وهذا التخريب يصب في نهاية المطاف في مصلحة العدو. قال النبي صلى الله عليه وسلم :"المسلم اخو المسلم ".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المستشفى الميداني الأردني في غزة - (أرشيفية)

السعيد: المستشفى الميداني الأردني بغزة مستمر بتقديم خدماته

منذ 32 دقيقة
نقود - (تعبيرية)

التعليم العالي: صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات طلبة المنح والقروض الداخلية

منذ2 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الخارجية تعلن بدء عملية إجلاء الأردنيين من غزة

منذ3 ساعة
جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه، اليوم الأربعاء، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

مذكرة تفاهم بين الأردن والإمارات لتمويل مشاريع في المملكة بـ 400 مليون دولار

منذ3 ساعة
الباص السريع - (تصوير: ساهر قدارة)

2.2 مليون راكب يستخدمون باص "عمان" و"السريع" خلال الشهر الماضي

منذ3 ساعة
لجنة فلسطين النيابية - (أرشيفية)

لجنة فلسطين في مجلس النواب تعلن بقاءها في حال انعقاد دائم

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

لماذا لا يسمع العالم؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

الطعن بالموقف الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

من البصرة وبغداد إلى غزة أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

الجبهة الداخلية بخير

سائد كراجة |اليوم

التحوط الاقتصادي ضرورة ملحة

رعد التل |اليوم

الحسابات المرحلية للربح والخسارة في "طوفان الأقصى"

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين (يسار) في زيارة تضامنية إلى إسرائيل مؤخرًا - (أرشيفية)

الحرب بين إسرائيل و"حماس" والسياسة الأميركية

ترجمات | منذ21 ساعة
جنود أميركيون يلوحون لزملائهم بينما يعبرون من العراق إلى الكويت في آخر قافلة عسكرية غادرت العراق، 2011 – (المصدر)

الولايات المتحدة "لا غنى عنها" في خلق عدم الاستقرار فحسب‏

ترجمات | منذ21 ساعة
فلسطيني يقف أمام ركام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

على من يقع اللوم؟‏

ترجمات |30 تشرين الأول 2023
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
 