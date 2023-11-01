"المقاطعة" رسالة سامية واللجوء للعنف يشوه وجهها الحضاري ويضر بالاقتصاد

محمود الطراونة

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يرى خبراء قانونيون واجتماعيون وناشطون ان المقاطعة للبضائع الاميركية والاوروبية والدول الداعمة للكيان المحتل رسالة مهمة يتوجب ان نوصلها دون اللجوء للعنف والتكسير والخراب والتدمير.واشاروا في تصريحات منفصلة لـ "الغد" ان التدمير والتخريب تصرف مدان ولا ولا يحقق نتيجة سوى الاضرار بالاقتصاد والمواطنين وهذه الممارسات من شأنها التأثير على الاستقرار ومصالح المواطنين وتعكس حالة غير حضارية.وشددوا على ان العنف بالمقاطعة يولد عنفا ويضر بالغير ويسيئ الى سمعة البلد ويولد الحقد بين الاشخاص في المجتمع مؤكدين على ضرورة تجنبه والاكتفاء بالمقاطعة كرسالة واسلوب حياة دون المساس بالاخرين.وفي السياق يؤكد الخبير القانوني الدكتور رياض الصرايرة ان المقاطعة سلاح مهم اذا ما استثمر بشكل صحيح اما التخريب وتدمير المحال التجارية فهذا الى جانب مخالفته القانون فهو تدمير للموارد الاقتصادية والتجارية .وقال ان هذا التاجر او المحل التجاري عندما استورد بضاعته لم يكن هناك حرب في غزة او موقف اميركي او اوروبي داعم للكيان المحتل وهي بضاعته التي اشتراها ودفع ثمنها وبالتالي يمكن الامتناع عنن شرائها وليس تدميرها او تكسير وتدمير محال تجارية.واشار الى ان التدمير والتخريب تصرف مدان ولا ولا يحقق نتيجة سوى الاضرار بالاقتصاد والمواطنين .وعرج الصرايرة على استخدام ذات السلوك في الاعتصامات والمظاهرات والتي قال انها يجب ان تكون لديها رسالة وهدف بعيدا عن التخريب وتدمير المقدرات الوطنية.ولفت الى ان هذه الممارسات من شأنها التأثير على الاستقرار ومصالح المواطنين وتعكس حالة غير حضارية.بدوره قال الخبير والناشط السياسي الدكتور باسم تليلان ان المقاطعة سلوك ديمقراطي معروف ويمارس في الكثير من دول العالم المتحضر ويستخدم لعدة مجالات منها ارتفاع اسعار السلع وانخفاض الدخل وبالتالي تقوم بعض الجماعات المتخصصة بمثل هذه الحالات باعلان المقاطعة والضغط على التاجر او المنتج لخفض اسعار سلعته بيد انها هنا لشان سياسي مرتبط بالحرب على قطاع غزة يتوجب ان يتم باسلوب حضاري وعدم مراجعة المحال او الشراء منها دون اي اعتداء عليها او الاضرار بها او بالمواطنين الاردنيين .واشار الى ان العنف بالمقاطعة يولد عنفا ويضر بالغير ويسيئ الى سمعة البلد ويولد الحقد بين الاشخاص في المجتمع مشددا على ضرورة تجنبه والاكتفاء بالمقاطعة كرسالة واسلوب حياة دون المساس بالاخرين.من جهته قال المحامي مصطفى النظامي ان المنتجات الاميركية والغربية تغزو حياتنا اليومية، من ماكينة صناعة القهوة الصباحية، إلى السيارة إلى هاتف “الايفون” ، الى جهاز الكمبيوتر في الدوام، وعلى الرغم من ذلك تركزت حملة المقاطعة على المطاعم والكافيهات الأميركية والمحال التي تبيع منتوجات اميركية واوروبية، وتعدت ذلك الى تدمير وتكسير المحال التجارية والكافيهات والاعتداء على العاملين فيها معتبرا ان هذا الفعل مدان ومجرم قانونا.وتابع : كلنا مع مقاطعة المنتجات الاميركية والاوروبية وما يدعم المحتل ولكن دون التخريب او الاساءة الى سمعة ومقدرات الاردن.ولفت الى انه المقابل، استفاد آخرون من التجار الذين يقدمون منتجات وطنية أو حتى اصحاب الوكالات الاسيوية، فقد شهدت بضاعتهم رواجا كبيرا وزادت مبيعاتهم بعد توجه قطاع كبير من المستهلكين عن المنتجات الاميركية اليهم، فكانت المقاطعة بالنسبة لهم مكاسب تحققت .وبين في الحديث عن المقاطعة طرحت تساؤلات كثيرة، من قبيل هل نستطيع حقا الاستغناء عن كل المنتجات الغربية و الاميركية ؟ وهل نستطيع التخلي عن “فيسبوك” و”واتس اب” و”انستاغرام” التي تملكها شركة “ميتا”، وهل يمكن ان نجد وسيلة اخرى للسفر دون استخدام طائرات “بوينغ” أو “ارباص” مثلا ؟!واضاف : هل نملك ادارة اعمالنا دون برمجيات “ديل”، و”غوغل”، و”ابل”، و”ميكروسوفت”، و”اي بي ام” وغيرها؟! وهل نحن جادون في المقاطعة ام ان الامر لا يعدو ان يكون نوعا من “ارضاء الذات” أمام شعور ثقيل وقاتل بالعجز عن نصرة الاشقاء وانقاذهم من براثن الة القتل الصهيونية ؟!.وأكد ان المقاطعة سلاح مهم ويؤثر في العدو ولكن دون تدمير مقدراتنا وهي رسالة علينا ان نوصلها بالشكل الحقيقي الذي يعبر عن سلوكنا ومجتمعاتنا.من جهته، قال مدير العلاقات العامة في دائرة الإفتاء الدكتور أحمد الحراسيس إنه انطلاقا من قوله تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، وامتثالا لقوله تعالى:" إنما المؤمنون اخوة" ونظرا لما يتعرض له أهلنا في غزة من عدوان غاشم فإن الواجب علينا اليوم تحقيق النصرة والدعم المعنوي بالدعاء والمادي بالمال.ونبه الحراسيس على أن "التعبير عن الغضب المشروع يستلزم بالضرورة المحافظة على مقومات الوطن فيحرم الاعتداء على الغير من نفس او مال فهي مصونة شرعا فالاردن رئة فلسطين والتخريب الذي يصدر من فئة قليلة شاذة لا يعبر عن المجتمع الاردني ولا تمثله وهذا التخريب يصب في نهاية المطاف في مصلحة العدو. قال النبي صلى الله عليه وسلم :"المسلم اخو المسلم ".