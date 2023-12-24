"المقاولين الأردنية" تسلم الهيئة الخيرية الهاشمية مساعدات عينية لصالح غزة

اضافة اعلان

سلمت نقابة المقاولين الأردنيين، اليوم الأحد، إلى الهيئة الخيرية الهاشمية مساعدات عينية كانت لجنة دعم الصمود أطلقت حملة سابقة لجمعها لصالح قطاع غزة والأشقاء المنكوبين هناك.ويأتي هذا التبرع استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حول مساعدة الأشقاء في غزة ودعم صمودهم بكل السبل.وقال نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أيمن الخضيري: "إن هذا التبرع يأتي نصرة للأشقاء في غزة، وتعبيرا عن تضامننا معهم في محنتهم ووقوفنا إلى جانبهم في وجه هذا العدوان الوحشي".وأضاف الخضيري: "هذه المساعدات تأتي أيضا استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي لطالما كان سبّاقا في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم".وشكر أعضاء لجنة دعم الصمود التي يرأسها عضو المجلس المهندس محمد الصالحي على جهودهم المميزة تجاه دعم صمود الأهل في غزة بكل السبل المتاحة.وأكد أن نقابة المقاولين الأردنيين ستواصل جهودها في مساعدة الأشقاء بغزة، وتقديم الدعم لهم في مختلف المجالات، وأن النقابة ماضية في تنفيذ المبادرات بكل أنواعها للاستمرار بالوقوف مع الأشقاء في غزة، وتقديم الدعم لهم في مختلف المجالات.ويأتي هذا التوجه في إطار التزام النقابة برسالتها الوطنية في الوقوف مع الحق الفلسطيني، خصوصا وأننا في الأردن الأقرب نبضا ووجدانا للأشقاء في فلسطين.