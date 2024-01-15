المقاومة تعمق مأزق الاحتلال بورقة الحرب الإعلامية

محمد سمور الرنتيسي

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"حكومتكم تكذب". بهذا العنوان اختصرت المقاومة الفلسطينية، ما يشهده ملف الأسرى الصهاينة في قطاع غزة من تطورات، وذلك عندما بثت قبل يومين، مقطع فيديو موجها الى داخل الكيان الصهيوني، لا سيما عائلات هؤلاء الأسرى، وفي الفيديو ظهر 3 منهم يطالبون حكومتهم بوقف ما سموه "الجنون"، وإعادتهم إلى عائلاتهم، بينما بثت الكتائب فيديو مماثلا السبت الماضي، بعنوان "الوقت ينفد".لكن حكومتهم تستمر بالكذب ومحاولات الالتفاف على ضغط الشارع الصهيوني واحتجاجات أفرادها التي لا تهدأ، مطالبة بالتوصل لـ"صفقة تبادل" جديدة، وسط استمرار فشلها بتحرير أي منهم بالقوة العسكرية، وهو من الأهداف المعلنة التي سبق للكيان أن أعلن عنها في بداية عدوانه الهمجي على غزة، في حين تتمسك المقاومة بشروطها، مؤكدة أن الأسرى الصهاينة، لن يروا النور إلا بوقف الحرب.وفي الفيديو الأخير، أكد الناطق العسكري باسم حركة المقاومة الاسلامية- حماس، أبو عبيدة، أن الاحتلال أخفق بتحقيق أهدافه، أو تحرير أي أسير لدى المقاومة، مشيرا إلى أن مصير العديد من الأسرى الصهاينة، بات مجهولا الأسابيع الماضية، وأن أسرى منهم (على الأغلب) قُتلوا، والاحتلال يتحمل مسؤولية مصيرهم.المحلل السياسي د. منذر الحوارات، يقول لـ"الغد"، إن "حماس باتت تدرك جيدا أهمية استخدام ورقة الأسرى لتوتير المجتمع الصهيوني، والضغط عليه، وخلق حالة من التناقضات بداخله، لذلك يجري استخدامها وإبرازها عند كل منعطف، يُلاحظ أنها بدأت تتراجع فيه أو تفقد أهميتها".وأضاف الحوارات، أن "نتنياهو يصر في المقابل على أن الحسم العسكري، الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الأسرى، برغم أن هناك أطرافا إسرائيلية أخرى، ترى بأن إطلاقهم يجب ألا يتم بالحسم العسكري، وهو ما تحدث عنه زعيم المعارضة يائير لبيد قبل يومين، قائلا إن "تصفية حماس أو رئيسها يحيى السنوار أمر يمكن القيام به لاحقا".وتطرق الحوارات إلى أن "الحرب بالنسبة للكيان، لم تعد لتحقيق أجندات عسكرية فقط، بل بدأت تدخل في مسألة التجاذبات السياسية بين الحكومة والمعارضة، اذ يستخدمها كلا الطرفين للانقضاض على الطرف الآخر".ولفت إلى أن "نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب إلى أبعد مدى ممكن، حتى لو اضطره الأمر إلى فتح جبهات أخرى، ليتملص من المحاسبة السياسية والجزائية ضده، وهو يأمل أيضا بأن يحقق انتصارا كاسحا على المقاومة الفلسطينية، في حين تستثمر المعارضة في الكيان حالة الحرب لزعزعة رئيس وزراء حكومة الكيان المتطرف بنيامين نتنياهو، والانقضاض عليه".وبشأن تصريحات أبو عبيدة تحديدا، تقول أستاذة العلوم السياسية بجامعة اليرموك د. شذى الليالي العيسى، إنها تشير لوجود خطر كبير على الأسرى الصهاينة، لخلق حالة من الضغط النفسي الكبير على حكومة الحرب التي باتت تعاني من ضغوط خارجية عظمى، لعل أكبرها وقوفها لأول مرة للمساءلة في محكمة العدل الدولية".وأضافت العيسى، أن "حكومة الاحتلال فقدت مصداقيتها داخليا وخارجيا، وتحاول تجميل أو إخفاء مواضع ضعف عميقة في صفوفها، فلطالما حاول نتنياهو أن يوصل للعالم أن الكيان مستقر، وبإمكانه أن يكون من أقوى دول المنطقة، لا بل أقواها إن صح التعبير".أما بشأن التعطيل الصهيوني لجهود التوصل لصفقة تبادل أسرى جديدة، فترى العيسى أن ذلك "يدل على تخبط واضح من السلطات الصهيونية وممن يدعمها، فالكيان يفضل البقاء بمظهر قوي لا يرضخ للشروط، متجاهلا بذلك مطالب أفراده في الداخل، ممن يستمرون بالمطالبة بتحرير الأسرى، فحكومة نتنياهو تتخبط بين خفض سقف المطالبات والدخول في هدنة جديدة، بينما نجد أن رد حماس ثابت، برفع سقف المطالبات وعدم القبول بأي مفاوضات دون وقف إطلاق نار شامل، أو انسحاب من غزة".وقالت، "الناظر لقرارات الكيان في الآونة الأخيرة، يعي تماما بأن حكومته تعاني من نقص كبير في الرؤية للواقع على الأرض، وأنه قد وصل بتعنته إلى سياسة الأرض المحروقة كي يظهر بأنه في موقف أقوى على الأرض، وهذا ليس بجديد عليه، لكن في هذه المرة، أعتقد بأن الواقع مختلف شيئا ما، فقوات الجناح العسكري لحماس - كتائب القسام، خططت جيدا لهذه الحرب، ولن تسمح بتقويض مساعيها بهذه السهولة".ولا يمكن بأي حال من الأحوال كما ترى العيسى، أن يكون ملف الأسرى لدى حكومة الاحتلال هامشي، مشيرة إلى بُعدين "الأول، يتعلق بصورة القوة للكيان أمام العالم، ويؤكد على مخالفته لكل الأعراف الدولية والإنسانية، والثاني يتعلق بمحاولات ضبطه للداخل، والذي أصبح يشكل عبئا كبيرا على حكومته التي تتعامل مع أزمات تشكل خطرا كبيرا على مستقبل الاحتلال كدولة وليس فقط على حكومته، خصوصا في ظل تراجع الدعم الدولي تجاهه بعد مواقفه المخزية التي لم تعد تخفى على أحد، اذ إن هذه الدول لا تقف على مصالحها وسياساتها فقط، بل هي أيضا تعاني من ضغط داخلي، يجعل من الضرورة بمكان رفع اليد عن الاحتلال وجرائمه، امتثالا لمطالب مواطنيهم وممثليهم".ومن وجهة نظر استاذ العلوم السياسية د. بدر عارف الحديد، فإن كتائب القسام وفي سياق الحرب النفسية، تفهم جيدا مدى حجم الضغط الذي يحدثه بث مثل تلك المقاطع للداخل الصهيوني، بما يدفع في نهاية الأمر إلى تحقيق مكاسب ذات بعد عسكري أو سياسي، لا سيما في حال الوصول إلى صفقة تبادل كبيرة أو شاملة، مع وقف مؤقت لإطلاق النار، أو حتى إنهاء الحرب.لكن لماذا يواصل الكيان تعطيله للجهود الساعية لإبرام صفقة جديدة؟، الحديد يجيب، إن "حكومة الاحتلال تنظر بالمجمل الى صفقات التبادل بوصفها رضوخا لمطالب المقاومة الفلسطينية، ولا تذهب لإبرامها إلا مكرهة وتحت الضغط".وأشار إلى أن الصفقة التي تمت خلال العدوان على غزة بموجب هدنة مؤقتة، موجعة بالنسبة لقادة الإجرام الصهيوني، وفيها حققت كتائب القسام مكاسب نوعية على مختلف المستويات، من ضمنها ما يتعلق بالحرب الإعلامية والنفسية.وتوقع الحديد، بأن يرضخ الاحتلال لشروط المقاومة بشأن الأسرى، خصوصا أنه ما يزال يعاني من الفشل في تحقيق إنجازات عسكرية حقيقية بالقطاع، وذلك على وقع خلافات حادة تعصف بالداخل الصهيوني على المستويين العسكري والسياسي، وتزايد المواقف الخارجية الضاغطة لدفع الاحتلال الى وقف الحرب.