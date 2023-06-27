الملكة تهنئ بعيد الأضحى

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هنأت جلالة الملكة رانيا، الثلاثاء، بماسبة عيد الأضحى المبارك.ونشرت جلالتها عبر "تويتر": عيد أضحى مبارك، ان شاء الله الأفراح دائماً في منازلكم.