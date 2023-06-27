الثلاثاء 27 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

الملكة تهنئ بعيد الأضحى

جلالة الملكة رانيا
جلالة الملكة رانيا
هنأت جلالة الملكة رانيا، الثلاثاء، بماسبة عيد الأضحى المبارك.

ونشرت جلالتها عبر "تويتر": عيد أضحى مبارك، ان شاء الله الأفراح دائماً في منازلكم.اضافة اعلان
الملك يطلع على مشروع إعادة تأهيل تلال الفوسفات ويفتتح الحديقة البيئية بالرصيفة

الملك يطلع على مشروع إعادة تأهيل تلال الفوسفات ويفتتح الحديقة البيئية بالرصيفة 26 حزيران 2023

1687695226506

خلال إجازة الخصاونة.. كريشان رئيسا للوزراء بالوكالة 25 حزيران 2023

مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

مفتي المملكة يحدد شروط الأضحية وأحكامها 25 حزيران 2023

خروف بلدي (تعبيرية)

الكواليت يكشف أسعار الأضاحي البلدية 25 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الملك وولي العهد

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بعيد الأضحى

منذ1 ساعة
سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد

ولي العهد: بارك الله لنا أيامنا ورزقنا الراحة والطمأنينة

منذ1 ساعة
جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك يهنىء الشعب الأردني بعيد الأضحى

منذ3 ساعة
cdc62e8b-e556-42bc-abff-4181b5c59c75

تفويج الحجاج الأردنيين وفلسطينيي 48 للوقوف على صعيد عرفات وأداء ركن الحج الأعظم -(صور)

منذ13 ساعة
الملك: أهمية أن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي

الملك يتبادل التهاني بعيد الأضحى مع قادة دول شقيقة

منذ24 ساعة
Untitled-1

تحذيرات هامة من الدفاع المدني للمواطنين خلال عطلة العيد

26 حزيران 2023
افكار و مواقف
ترجمات
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات | منذ24 ساعة
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات | منذ24 ساعة
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
 