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الثلاثاء 27 حزيران 2023
8:54 م
الملكة تهنئ بعيد الأضحى
جلالة الملكة رانيا
هنأت جلالة الملكة رانيا، الثلاثاء، بماسبة عيد الأضحى المبارك.
ونشرت جلالتها عبر "تويتر": عيد أضحى مبارك، ان شاء الله الأفراح دائماً في منازلكم.
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