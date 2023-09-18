الإثنين 18 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الملكة رانيا تشارك في نيويورك بأحد برامج اليونيسف من أجل مناصرة الأطفال

الملكة رانيا تشارك في نيويورك بأحد برامج اليونيسف من أجل مناصرة الأطفال
الملكة رانيا تشارك في نيويورك بأحد برامج اليونيسف من أجل مناصرة الأطفال
شاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله أمس الأحد في نيويورك بأحد برامج منظمة اليونيسف، من أجل مناصرة الأطفال، وذلك على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.اضافة اعلان
وهدف البرنامج الذي شاركت به السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية الدكتورة جيل بايدن كمتحدثة رئيسة، والملكة ماتيلد ملكة بلجيكا، واستضافته المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، إلى وضع الأطفال في صدارة تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال التركيز على تمكينهم وضرورة الاستثمار بمستقبلهم.
وشارك في البرنامج مدافعون عن الشباب وعدد من سفراء النوايا الحسنة لليونيسف والعديد من الشخصيات البارزة، وتضمن جزءاً حول طرق دعم الأطفال في مجالات مثل الصحة والتعليم والمناخ وجهود بناء السلام.
ويأتي هذا البرنامج بالتزامن مع إصدار تقرير جديد لليونيسف يتناول التقدم المحرز في المؤشرات الخاصة بالطفل في أهداف التنمية المستدامة.
ووفقاً للتقرير فإن ثلثي المؤشرات المتعلقة بالطفل بعيدة عن تحقيق هدفها ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
ويحذر التقرير من أنه حتى اليوم، لم يتمكن سوى 6% من الأطفال يعيشون في 11 دولة فقط من تحقيق 50% من الأهداف المتعلقة بالأطفال،. وإذا استمر هذا المسار، فمن المتوقع أن تتمكن 60 دولة يعيش فيها 25% فقط من أطفال العالم من تحقيق أهدافها بحلول عام 2030، ما يترك وراءها نحو 1.9 مليار طفل في 140 دولة.
ويجمع التحليل بيانات أكثر من 20 عاماً عبر أكثر من 190 دولة، ويقارن وضع البلدان اليوم بالوضع الذي تهدف أن تكون عليه في السنوات السبع المقبلة، ويحدد تحديات وفرص تسريع العمل.
وتظهر النتائج صورة مختلطة من التقدم والتراجع عن الأهداف العالمية.
كما يكشف التقرير أن تسريع التنمية ممكن من خلال الالتزام القوي، والسياسات الفعالة، والتمويل الكافي، مع تحقيق بعض البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى أسرع معدل للتقدم.
--(بترا)
مبنى وزارة التعليم العالي في عمان-(أرشيفية)

1309 طلبات لـ"التجسير".. والمهلة تنتهي اليوم منذ15 ساعة

b6b76ced-وزارة-التعليم-العالي

صدور نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية منذ15 ساعة

سد الملك طلال-(تصوير: ساهر قدارة)

تعديلات على الموازنة المائية بانضمام سدين جديدين منذ15 ساعة

مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال في عمان-(أرشيفية)

تقرير: معدل العضوية في الاتحاد العام لنقابات العمال منخفض منذ15 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
محكمة أمن الدولة

بدء محاكمة النائب السابق عماد العدوان و13 شخصا آخرين الأربعاء المقبل

منذ2 ساعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

القبول الموحد: لا تمديد لفترة تقديم طلبات التجسير

منذ3 ساعة
اثنان من الأطفال الـ4 المفقودين

أردنية مكلومة في درنة: "ولادي راحوا مني" (فيديو)

منذ3 ساعة
مقياس-ريختر-2

تفعيل صافرات الإنذار للإعلان عن بدء تمرين "درب الأمان 3"

منذ4 ساعة
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)

مرشحون لدبلوم إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة (أسماء)

منذ5 ساعة
العاصمة عمان -(الغد)

طقس معتدل حتى الخميس

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيناريوهات خطيرة في الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم

فيضان سيارات

جهاد المنسي |اليوم

أجواء الحوار!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

السعودية.. ماذا تريد من التطبيع؟

سميح المعايطة |اليوم

فلتكن أوسلو عاصمة للنرويج فقط

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
 