الملكة رانيا تفتتح مقر التوسعة الجديد لمطبخ الكرمة الإنتاجي في الياسمين - صور

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افتتحت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء في منطقة الياسمين بالعاصمة عمان، مقر التوسعة الجديد لمطبخ الكرمة الإنتاجي، وهو أحد المشاريع التنموية التابعة لمؤسسة نهر الأردن.وتأتي التوسعة بهدف توفير المزيد من الفرص المستدامة اقتصادياً للنساء وتمكين المجتمعات.واطلعت جلالتها على أقسام الفرع الجديد والتحديثات التي أدخلت على المطبخ الإنتاجي كما التقت مع العاملات فيه.وقالت مدير عام مؤسسة نهر الأردن، إنعام البريشي، إن مطبخ الكرمة الذي تأسس عام 2006 يوظف مجموعة من سيدات المجتمع المحلي لدعم مساعيهن في تأمين عيش كريم لهن ولأسرهن عبر تعزيز مهارات إعداد الطعام ودخول سوق العمل، حيث جرى تمكين 162 سيدة خلال العام الحالي.وأضافت أن مؤسسة نهر الأردن تهدف من خلال توسعة مطبخ الكرمة إلى توفير فرص عمل إضافية دائمة وجزئية لسيدات المجتمع المحلي، ما سيعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسيدات، حيث تسعى المؤسسة إلى توظيف 260 مستفيداً مباشراً، والعمل على تعزيز مهارات التكييف الاقتصادي والاجتماعي.وأشار مدير المشاريع الاجتماعية في مؤسسة نهر الأردن، محفوظ سعيد، إلى أن المطبخ يقدم مجموعة متنوعة من المأكولات البيتية بمكونات طبيعية، من ضمنها المعمول والكعك المُحلى، بالإضافة إلى 13 صنفاً من الأطعمة المجمدة متوفرة في 100 متجر في معظم أسواق العاصمة ومحافظتي إربد والزرقاء.وقال مدير العمليات في مؤسسة نهر الأردن، حمزة أبو محيسن، إن المطبخ قام بتزويد معرض هوريكا وأربعة من الفنادق الكبرى بالأطعمة المجمدة، ويقوم المطبخ بتصدير منتجاته من الأطعمة المجمدة إلى المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل جارٍ لدخول دولة الكويت.ويقدم مطبخ الكرمة خدمات التواصي للأفراد والشركات، بالإضافة إلى تقديم الوجبات الجاهزة للأكل.ويسعى المشروع إلى تطوير وتوسعة المساحة الإنتاجية والكمية لمطبخ الكرمة لزيادة التصدير للوصول إلى أسواق محلية وعالمية جديدة واستيعاب الإقبال المتزايد على المنتجات المختلفة لمطبخ الكرمة في كافة أنحاء المملكة.-(بترا)