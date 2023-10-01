الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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الملك: ضرورة تكثيف التوعية لتسهيل التغيير بالنظام التعليمي

جلالة الملك
جلالة الملك
اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس، على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة.
وأكد جلالته، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية حضر جانبا منه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة تكثيف التوعية لتسهيل عملية التغيير في النظام التعليمي، حاثا الحكومة على منح هذا الأمر الأولوية.اضافة اعلان
واستمع جلالته إلى شرح قدمه وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة قال فيه إن السياسات الجديدة لقبول الطلبة في الجامعات والكليات الأردنية تتوافق مع تطوير الثانوية العامة.
وأشار الوزير محافظة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال الخطوات المرتبطة بخطة سياسات القبول الجديدة تمهيدا لاعتمادها رسميا.-(بترا)
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